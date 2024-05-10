تنبيه لمستخدمي MacBook.. برنامج خطير يكشف كلمات المرور
يقف مستخدمو أبل ممن لديهم أجهزة ماك عاملة بنظام "macOS" أمام تحد كبير وخطر؛ إذ عليهم الانتباه إلى التطبيقات ومواقع الويب التي يستخدمونها، لتجنب الوقوع في فخ يهدد كلمات مرورهم.
ويواجه جميع مستخدمي "MacBook"، القدامى منهم والجدد، تهديدًا كبيرًا يخص البرامج الضارة القادرة على سرقة البيانات وكلمات مرورهم من دون علمهم.
وينتمي البرنامج الضار الجديد لنظام التشغيل "MacOS" إلى فئة برامج التجسس؛ ما يترك المستخدمين تحت خطر تسلل الهاكرز المحترفين.
وفي هذا السياق، يطلق الباحثون الأمنيون على البرنامج الضار الجديد اسم "Cuckoo"، الذي يتصرف كخليط بين البرامج الضارة وبرامج التجسس، وهو أحد الأنواع الخطيرة جدا على صحة وسلامة البيانات الخاصة.
تهديد كبير
الجانب الأكثر إثارة للفضول في برامج التجسس "Cuckoo" أن مصدره موقع ويب يساعدك في تنزيل تطبيقات قرصنة الموسيقى، وهو ما يبدو رائعًا بالنسبة لكثير من المستخدمين.
وفي السياق عينه، يبدو الاعتماد على مواقع بث الموسيقى كوسيلة لدفع البرامج الضارة إلى أجهزة "MacBook" طريقة مغرية لخداع الأشخاص وإغرائهم عبر السماح لهم بالاستماع للموسيقى من دون دفع رسوم الاشتراك الباهظة.
وقد تعمق الباحثون لمعرفة كيفية عمل هذا البرنامج، فلاحظوا أنه يحتوي على حزمة برمجية يمكنها التغلغل في نظام ماك، والتجسس على الصور والفيديوهات وكلمات المرور على الجهاز.
كما لاحظ الباحثون أن حزمة التطبيق تمت استضافتها من دون معرفة المطور على نظام التشغيل "macOS"؛ ما يمثل علامة حمراء كبيرة بما يكفي لشركة أبل الأمريكية العملاقة لملاحظة واكتشاف وجود خطأ ما.
إلا أن المشكلة الأساسية تكمن في أن الأشخاص قد تم إغراؤهم بما يكفي لتشغيل التطبيقات على نظامهم يدويًا؛ ما سهّل على البرامج الضارة تجاوز أمان الجهاز، والقيام بالأعمال القذرة.
هل يمكن تجنبه؟
لا تنتهي المخاوف عند هذا الحد، فبمجرد تنشيط البرنامج الضار، سيعرض فورًا مطالبة بكلمة مرور مزيفة، وإذا أدخل الشخص بيانات اعتماده، فسيتمكن المتسللون من الوصول إلى هذه التفاصيل، ويمكنهم أيضًا استخدامها لسرقة البيانات من حسابات أخرى بفضل "iCloud Keychain"، الذي يحتوي على جميع كلمات المرور المخزّنة.
إلا أن أفضل طريقة لتجنب الوقوع في فخ هذا البرنامج الضار هو تجنب تثبيت التطبيقات أو تنزيل الملفات التي تدعي أنها تمنحك موسيقى مجانية في ملفات MP3.