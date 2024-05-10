تنبيه لمستخدمي MacBook.. برنامج خطير يكشف كلمات المرور

تهديد كبير

الجانب الأكثر إثارة للفضول في برامج التجسس "Cuckoo" أن مصدره موقع ويب يساعدك في تنزيل تطبيقات قرصنة الموسيقى، وهو ما يبدو رائعًا بالنسبة لكثير من المستخدمين.

وفي السياق عينه، يبدو الاعتماد على مواقع بث الموسيقى كوسيلة لدفع البرامج الضارة إلى أجهزة "MacBook" طريقة مغرية لخداع الأشخاص وإغرائهم عبر السماح لهم بالاستماع للموسيقى من دون دفع رسوم الاشتراك الباهظة.

وقد تعمق الباحثون لمعرفة كيفية عمل هذا البرنامج، فلاحظوا أنه يحتوي على حزمة برمجية يمكنها التغلغل في نظام ماك، والتجسس على الصور والفيديوهات وكلمات المرور على الجهاز.

كما لاحظ الباحثون أن حزمة التطبيق تمت استضافتها من دون معرفة المطور على نظام التشغيل "macOS"؛ ما يمثل علامة حمراء كبيرة بما يكفي لشركة أبل الأمريكية العملاقة لملاحظة واكتشاف وجود خطأ ما.

إلا أن المشكلة الأساسية تكمن في أن الأشخاص قد تم إغراؤهم بما يكفي لتشغيل التطبيقات على نظامهم يدويًا؛ ما سهّل على البرامج الضارة تجاوز أمان الجهاز، والقيام بالأعمال القذرة.