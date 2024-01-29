غوغل تقدم الجيل التالي من الذكاء الاصطناعي

آفاق جديدة

لم تكن "غوغل" لاعبا كبيرا في فئة تحويل النص إلى فيديو، لكنها أصدرت ببطء نماذج ذكاء اصطناعي أكثر تقدمًا، واتجهت نحو التركيز على الوسائط المتعددة.

وأخذ فريق غوغل فئة تحويل النص إلى فيديو إلى آفاق جديدة، من خلال الإعلان عن مولد لتحويل النص إلى فيديو يسمى "Lumiere".

ومن المحتمل أن الاسم تم اختياره نسبة للأخوين "Lumiere"، اللذين كانا رائدين في معدات التصوير الفوتوغرافي المبكرة، إذ قام فريق من الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي في "Google Research" بتطوير الجيل التالي من مولد تحويل النص إلى فيديو المستند إلى الذكاء الاصطناعي، والذي يسمح للمستخدمين بكتابة جملة بسيطة، مثل "شخصين يرقصان معًا"، والحصول بعدها على مقطع فيديو مكتمل بدقة عالية يظهر شخصين يرقصان بالفعل.

ويمثل "Lumiere" الجديد، الخطوة التالية في تطوير برمجيات تحويل النص إلى فيديو من خلال إنشاء نتائج أفضل بكثير، فبالإضافة إلى تحويل النص إلى فيديو، سيسمح "Lumiere" أيضًا بالتحويل من صورة إلى فيديو.