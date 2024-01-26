توظيف الذكاء الاصطناعي يُثير مخاوف وتساؤلات أخلاقية

يُثير توظيف الذكاء الاصطناعي، الذي يشهد انتشارا واسعا، مخاوف وتساؤلات أخلاقية حول دوره في تشكيل القوى العاملة، وفقًا لما ذكر موقع "monitor".

وقال الموقع، في تقرير، إن المخاوف تستمر بشأن النزوح الوظيفي المحتمل الناجم عن أجهزة الكمبيوتر الذكية، مبينًا أن ابتكارات إجراء المقابلات الآلية تشهد تقدمًا سريعًا، ما ترك معضلات أخلاقية دون حل.

وتساءل الموقع حول ما إذا كان من الممكن الوثوق بالآلات لتقييم المواهب والإمكانات البشرية بدقة، وما إذا كان القائمون على إجراء المقابلات باستخدام الذكاء الاصطناعي قادرين على تخفيف الانحياز في نظرائهم من البشر.

وأشار أن الشركات تتبنى بسرعة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وخاصة في المناصب المبتدئة والتدريب الداخلي.