الذكاء الاصطناعي يبتكر حياة اجتماعية واقعية لدرجة "مخيفة"

انتقلت قدرات الذكاء الاصطناعي إلى مستوى وصفه كثيرون بأنه "مخيف"، حيث بات بإمكان الأشخاص اختراع حياة اجتماعية من وحي الخيال، لكنها واقعية لدرجة لا يمكن تصديقها.

ويتيح الذكاء الاصطناعي حاليًا للأشخاص إنشاء مجموعة صور تشير إلى أنهم حضروا حفلة لم تحدث أبدًا، ومع أصدقاء غير موجودين فعليًا، لكنها تتميز بتفاصيل دقيقة وواقعية للغاية.