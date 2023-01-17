الذكاء الاصطناعي يبتكر حياة اجتماعية واقعية لدرجة "مخيفة"
انتقلت قدرات الذكاء الاصطناعي إلى مستوى وصفه كثيرون بأنه "مخيف"، حيث بات بإمكان الأشخاص اختراع حياة اجتماعية من وحي الخيال، لكنها واقعية لدرجة لا يمكن تصديقها.
ويتيح الذكاء الاصطناعي حاليًا للأشخاص إنشاء مجموعة صور تشير إلى أنهم حضروا حفلة لم تحدث أبدًا، ومع أصدقاء غير موجودين فعليًا، لكنها تتميز بتفاصيل دقيقة وواقعية للغاية.
وأنشأ مستخدم تويتر يدعى مايلز مجموعة صور ذات مظهر واقعي باستخدام نظام AI Midjourney ، الذي أنتج صورًا لشبان وفتيات خلال استمتاعهم بإحدى الحفلات، وتبدو الصور في تفاصيلها وكأنها لقطات واقعية لأصدقاء في حفلة.
ويعرف Midjourney بأنه برنامج ذكاء اصطناعي يقوم بإنشاء صور من أوصاف نصية، وهذا يعني أن المستخدمين يكتبون الكلمات الرئيسية لما يريدون صنعه، ويقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء الصور بناءً على الموضوع.
ورأى بعض المغردين الذين تفاعلوا مع الصور أن الذكاء الاصطناعي بات الآن مصدر قلق للكثيرين، ولا يعرف إلى أي مدى قد يتطور الأمر، خاصة على الصعيد الأمني.
وينبع القلق من قدرة البعض على ابتكار حياة اجتماعية نابضة بالحياة لشخصياتهم عبر الإنترنت وإثبات وجودهم في أماكن لم يكونوا فيها فعليًا.
من جانب آخر، لا أحد يستطيع أن ينكر أنهم كانوا في حفلة لم تحدث أبدًا وحضرها أصدقاء وهميون.