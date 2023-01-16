ابتكار "مشابك" عصبية من السيليكون لدعم أنظمة الذكاء الاصطناعي

وأنشأ الباحثون مؤخرًا نظامًا جديدًا للحوسبة العصبية يدعم "الشبكات العصبية للاعتقاد العميق" (DBNs)، وهي فئة توليدية ورسومية من نماذج التعلم العميق.

ويعتمد هذا النظام، الذي نشرت تفاصيله في دورية Nature Electronics، على وحدات تسمى memristors قائمة على السيليكون، وهي أجهزة موفرة للطاقة يمكنها تخزين المعلومات ومعالجتها.

وتعد Memristors مكونات كهربائية يمكنها تبديل أو تنظيم تدفق التيار الكهربائي في الدائرة، مع تذكر الشحنة التي مرت عبرها، بحسب ما أورده موقع techxplore العلمي.

ونظرًا لأن قدراتها وبنيتها تشبه قدرات المشابك العصبية في الدماغ البشري بشكل وثيق أكثر من الذكريات التقليدية ووحدات المعالجة، فقد تكون أكثر ملاءمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.