وكالة الفضاء المصرية تعلن نجاح إطلاق القمر "Nexsat-1"

أعلنت وكالة الفضاء المصرية، اليوم السبت، عن نجاح إطلاق القمر التجريبي Nexsat-1، قبالة سواحل مدينة يانغجيانغ بمقاطعة قوانغدونغ في جمهورية الصين الشعبية.

وقال الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، الدكتور شريف صدقي في بيان صحفي، إنه "تم استقبال الإشارات الأولية من القمر التجريبي من أول مرة بنجاح بمقر وكالة الفضاء المصرية"، موضحًا أن "وزنه 67 كغم ويندرج تحت طراز الميكروسات، ومجهز بحمولة فضائية للتصوير الكهرو بصري دقتها 5.7 متر أحادي الطيف".

وأفاد بأن "القمر التحريبي يمثل العائد من إطلاق هذا القمر في توطين تكنولوجيا التصميم والبرمجيات للأقمار الصناعية من طراز الميكروسات تمهيدًا لتصنيع هذا القمر بغية خدمة أهداف التنمية المستدامة للدولة وإدرار عائد اقتصادي من خلال تصنيع هذا الطراز للغير".