ابتكار روبوت زراعي يحسن إنتاج محاصيل الذرة

ابتكر باحثون من جامعتي ولايتي "كارولينا الشمالية" و"آيوا" الأمريكيتين، تقنية ذكاء اصطناعي لتحسين إنتاج محاصيل الذرة، باستخدام روبوت عجلات زراعي يتجول في حقول الذرة ويقيس زاوية نمو الأوراق ويجمع المعلومات اللازمة لرفع الإنتاج وجعله أكثر كفاءة.

وقال الأستاذ الدكتور ليرونغ شانغ، المؤلف الرئيس للدراسة، "تشكل زاوية نمو ورقة نبات الذرة مقارنة مع جذره، مؤشرا مهما على كفاءة النبات في عملية التركيب الضوئي، ولحصاد طاقة الشمس وإتمام عملية التركيب الضوئي، يجب أن تكون أوراق الذرة العلوية شاقولية والسفلية أفقية قدر الإمكان، ما يسمح بمراقبة نباتات الذرة وتحديد الأكثر قدرة منها على الإنتاج والحفاظ على نسلها من أجل التكاثر"، وفقا لموقع "تك إكسبلور".

وأشار الباحثون في دراستهم المنشورة في مجلة "فيلد روبوتكس" العلمية، إلى أن الأساليب التقليدية تعتمد على قياس اتجاه الأوراق باستخدام أجهزة تحتاج كثيرا من الوقت والجهد، ومن هنا تنبع أهمية أتمتة العملية لتوفير المال والجهد والوقت.

ويتألف الروبوت الزراعي من قسم برمجي ومعدات روبوتية تتحرك على عجلات، ويمتاز بمرونة قيادته وسهولة حركته بين المحاصيل في مسافات ضيقة تبلغ حوالي 75 سنتيمترا فقط.