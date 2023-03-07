ابتكار روبوت زراعي يحسن إنتاج محاصيل الذرة
ابتكر باحثون من جامعتي ولايتي "كارولينا الشمالية" و"آيوا" الأمريكيتين، تقنية ذكاء اصطناعي لتحسين إنتاج محاصيل الذرة، باستخدام روبوت عجلات زراعي يتجول في حقول الذرة ويقيس زاوية نمو الأوراق ويجمع المعلومات اللازمة لرفع الإنتاج وجعله أكثر كفاءة.
وقال الأستاذ الدكتور ليرونغ شانغ، المؤلف الرئيس للدراسة، "تشكل زاوية نمو ورقة نبات الذرة مقارنة مع جذره، مؤشرا مهما على كفاءة النبات في عملية التركيب الضوئي، ولحصاد طاقة الشمس وإتمام عملية التركيب الضوئي، يجب أن تكون أوراق الذرة العلوية شاقولية والسفلية أفقية قدر الإمكان، ما يسمح بمراقبة نباتات الذرة وتحديد الأكثر قدرة منها على الإنتاج والحفاظ على نسلها من أجل التكاثر"، وفقا لموقع "تك إكسبلور".
وأشار الباحثون في دراستهم المنشورة في مجلة "فيلد روبوتكس" العلمية، إلى أن الأساليب التقليدية تعتمد على قياس اتجاه الأوراق باستخدام أجهزة تحتاج كثيرا من الوقت والجهد، ومن هنا تنبع أهمية أتمتة العملية لتوفير المال والجهد والوقت.
ويتألف الروبوت الزراعي من قسم برمجي ومعدات روبوتية تتحرك على عجلات، ويمتاز بمرونة قيادته وسهولة حركته بين المحاصيل في مسافات ضيقة تبلغ حوالي 75 سنتيمترا فقط.
ويحمل الروبوت المتحرك أجهزة تصوير مختلفة الارتفاعات لالتقاط صور عديدة لمختلف ارتفاعات النباتات وإنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد عنها، ومن المهم تحديد الارتفاع الدقيق لنباتات الذرة عن الأرض، ما يسمح بجمع البيانات اللازمة حول توزع زوايا الأوراق وانتشارها، بهدف تمييز الصفات الوراثية المفضلة لتحسين الإنتاج.
وقارن الباحثون بين التقنية الروبوتية الحديثة والتقنيات اليدوية التقليدية في قياس زوايا الأوراق، ونجحت التقنية بقياس الزوايا مع هامش خطأ منخفض بحدود 5 درجات، ما يجعله مقبولا ضمن أهداف تكاثر النباتات، ويعمل الباحثون حاليا مع علماء المحاصيل لاستثمار التقنية الحديثة، وتبنيها في عمليات جمع البيانات، وتسريع أبحاث تكاثر النباتات وتحسين كميات الإنتاج.
وشهدت الأعوام الأخيرة دخول الروبوتات والذكاء الاصطناعي إلى القطاع الزراعي، ما وفر جهد العاملين وزاد الإنتاجية، في إطار خطط طموحة لأتمتة عمليات الزراعة بالكامل، وتحسين المحاصيل باستخدام تقنيات زراعية حديثة تؤدي مختلف عمليات البذار والحصاد ومكافحة الآفات.