تعرف على أبرز المنتجات التقنية في "IFA 2022"

تنافست شركات التقنية العالمية خلال هذا الأسبوع، على استعراض أكثر منتجاتها إثارة على الإطلاق في معرض ”IFA 2022“ للإلكترونيات الاستهلاكية، المقام حاليا في برلين الألمانية.

وقدم 1000 عارض من 30 دولة، منتجات لتجار التجزئة والمشترين وخبراء الصناعة، وفيما يلي أبرزها:

أكبر تلفزيون OLED في العالم

عرضت شركة ”LG“ أكبر تلفزيون ”OLED“ في العالم بشاشة مذهلة مقاس 97 بوصة بحجم سرير مزدوج تقريبًا.

وحمل التلفاز اسم ”OLED evo Gallery Edition TV“، حيث سيوفر ”تجارب مشاهدة غامرة على نطاق واسع“ عندما يتم إصداره، والذي يجب أن يكون في الوقت المناسب لكأس العالم FIFA في نوفمبر المقبل.

ويُشاع أن سعره سيكون أكثر من 20 ألف جنيه إسترليني.

شاشة منحنية بكبسة زر

كما عرضت في ”IFA“ شاشة ”Flex“ من ”LG“.

وتأتي الشاشة بمقاس 42 بوصة وتنحني إلى الداخل بكبسة زر، عندما يستخدمها الأشخاص لمشاهدة التلفزيون أو ممارسة الألعاب.

وقالت الشركة إن شاشة OLED يمكن أن تتحول من مسطحة تمامًا إلى ”منحنية بشكل مذهل“.

شاشة لابتوب قابلة للطي

من جهتها، أطلقت شركة ”أسوس“ التايوانية جهاز ”Zenbook 17 Fold OLED“، وهو كمبيوتر محمول مزود بشاشة لمس أوليد قابلة للطي مقاس 17.3 بوصة.

وقالت الشركة إن ”الشاشة التي تعمل باللمس تطوى إلى حجم مضغوط يبلغ 12.5 بوصة، ما يجعلها أصغر من ورقة آلة التصوير لحملها في حقيبتك“.

وتطوى الشاشة على طول مفصلة مصممة بدقة 180 درجة تم اختبارها لتحمل أكثر من 30.000 دورة فتح وإغلاق.

ويمكن للمستخدمين أيضًا تقسيم الشاشة إلى شرائح يعرض كل منها تطبيقات مختلفة مثل كروم وإكسل وأوتلوك وغيرها.

ساعة هواوي الذكية المنتفخة

وكانت ساعة ”هواوي“ الذكية المزودة بحزام قابل للانتفاخ لقياس ضغط دم مستخدمها، أبرز التقنيات المعروضة في المعرض لهذا العام.

وتنتفخ ساعة ”Huawei Watch D“ حول المعصم لأخذ قراءات دقيقة لضغط الدم، تمامًا مثل الكفة حول الذراع في عيادة الطبيب.

ويجب على المستخدمين فقط ارتداء الساعة لمدة دقيقة واحدة والحفاظ على ذراعهم ثابتة حيث ينتفخ الشريط تدريجياً ويصبح أكثر إحكامًا وإحكامًا حول المعصم.

الثلاجة ذات الألوان الزاهية

كشفت ”LG“ عن ثلاجة بفريزر بألواح أبواب ”LED“ متغيرة الألوان وتومض بألوان مختلفة حسب الحالة المزاجية والمناسبات.

ويمكن للجهاز المنزلي، الذي يُطلق عليه اسم ”MoodUP“، تحويل مطبخك إلى ”ديسكو“ من خلال الوميض مثل حلبة الرقص الملونة.

علاوة على ذلك تم تزويد ”MoodUP“ أيضًا بمكبر صوت بخاصية البلوتوث المدمجة، بحيث يمكن مزامنة الوميض مع إيقاع الموسيقى.

حقيبة الحذاء الذكية

وعرضت شركة LG أيضاً خلال المعرض منتجين جديدين للمهووسين بالأحذية مع مجموعة واسعة تضم ”شوز كيس“ و“شو كير“.

”ShoeCase“ هو حل تخزين ”صديق للمساحة“ يتكون من عدة وحدات ذات أغطية شفافة، كل منها مصمم لإيواء زوج من الأحذية.

وفي الوقت نفسه، يستخدم ”ShoeCare“ البخار لامتصاص الرطوبة والمساعدة في إزالة الروائح من الأحذية، سواء كانت مصنوعة من الجلد أو الجلد المدبوغ أو النايلون.

نظارات لينوفو الذكية

استخدمت شركة ”لينوفو“ حدث ”IFA 2022“ كفرصة لإطلاق زوج جديد من النظارات الذكية أطلقت عليها اسم ”Lenovo Glasses T1“.

تضع النظارات شاشة كمبيوتر على بُعد بوصات من العين لمنح المستخدمين مزيدًا من الخصوصية أثناء العمل أو مشاهدة الأفلام.

وتحتوي النظارات أيضًا على مكبرات صوت هاي فاي مدمجة قرب الأذنين، بحيث يمكن للمستخدمين سماع المحتوى ومشاهدته، والاستمتاع بفيلم على نتفليكس، على سبيل المثال.