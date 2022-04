"واتس آب" يتيح التفاعل مع الرسائل بالرموز التعبيرية "إيموجي"

أعلن تطبيق ”واتس آب“ أنه أضاف ميزة ردود الفعل التعبيرية ”إيموجي“ emoji إلى الدردشة، مما يتيح للمستخدمين التعبير عن مشاعرهم تجاه رسالة دون الحاجة إلى إرسال رمز تعبيري فردي كرسالة، بحسب موقع ”ذي فيرج“ التقني.

وعلى الرغم من أن الشركة أعلنت عن ردود فعل إلى جانب ميزة المجتمعات الجديدة الخاصة بها، قال جوشوا بريكمان المتحدث باسم شركة ميتا Meta مالكة ”واتس آب“ إن ردود الفعل ستكون متاحة في جميع الدردشات عند إطلاقها، ”قريبًا“.

وستكون الميزة محدودة نسبيًا في البداية من حيث الرموز المقدمة، مما يتيح للمستخدم فقط التفاعل باستخدام ستة رموز تعبيرية، وهو أمر لا يرى فيه خبراء التقنية أي مشكلة، لأنه على الرغم من ذلك فقد اختار ”واتس آب“ معظم الرموز المهمة، برأي البعض.

من جهته، قال ويل كاثكارت رئيس ”واتس آب“ إن التطبيق سيدعم ”جميع الرموز التعبيرية وألوان البشرة“ في المستقبل.

يشار إلى أن ميزة التفاعل والرد على الرسائل من خلال الرموز التعبيرية متوفرة في تطبيقات مثل Slack أو Telegram التي حصلت عليها قبل بضعة أشهر فقط.

وأعلنت الشركة أيضًا أنها ستسمح للمستخدمين بمشاركة ملفات أكبر بكثير، مع تحديد الحد الأقصى لحجم الملف عند 2 غيغابايت، بزيادة من 100 ميغابايت.

We’re excited to announce that reactions are coming to WhatsApp starting with 👍❤️😂😮😢🙏 and with all emojis and skin-tones to come. pic.twitter.com/086JnVS5Ey

— Will Cathcart (@wcathcart) April 14, 2022