"تيك توك" تمنح جميع المستخدمين الوصول إلى أداة تأثيرات الواقع المعزز

قررت شركة TikTok طرح أداة تأثيرات الواقع المعزز لجميع المبدعين والمطورين بعد إطلاق اختبار تجريبي مغلق لها الخريف الماضي، بحسب ما كشف عنه موقع ”ذا فيرج“ التقني.

وتسمح أداة Effect House للمبدعين بعمل تأثيرات كاميرا الواقع المعزز AR الخاصة بهم والتي يمكن استخدامها من قبل مستخدمي التطبيق الآخرين في مقاطع الفيديو.

وقالت الشركة في بيان لها إن منصة التأثيرات ستكون مفتوحة ”لجميع المبدعين والمصممين والمطورين من جميع أنحاء العالم“ وستتضمن أدوات وموارد تعليمية.

ذكرت الشركة في بيانها أنه ”سواء أكنت تنتقل إلى عوالم جديدة باستخدام الشاشة الخضراء أم تجميد الإطارات باستخدام Time Warp Scan، فإن التأثيرات الإبداعية تُمكّن المبدعين من التعبير عن أنفسهم، والترفيه، ومشاركة القصص من خلال مجموعة واسعة من التنسيقات الجذابة والغامرة“.

وتقول شركة ”تيك توك“ إن التأثيرات المرسلة ستخضع لإرشادات معينة من أجل الموافقة عليها للاستخدام، لافتة إلى أنها ستحظر التأثيرات التي ”تعزز التلوين أو الصور النمطية السلبية ضد المجموعات المحمية“ والتأثيرات التي ”تصور الجراحة التجميلية، مثل حشو الشفاه، أو تشجع على التدقيق في مظهر شخص ما“.

وتعد التأثيرات، مثل Green Screen، دعامة أساسية في محتوى TikTok الشهير، وغالبًا ما يصنع المبدعون مقاطع فيديو باستخدام التأثيرات كجزء من تجاه سائد.

وأوضحت الشركة أن أكثر من 1.5 مليار مقطع فيديو باستخدام التأثيرات قد حقق أكثر من 600 مليار مشاهدة على مستوى العالم.

وأكدت شركة TikTok أنها تتابع التحركات التي تم إجراؤها على منصات أخرى منذ سنوات، إذ قدمت Snapchat و Instagram أدوات إنشاء الواقع المعزز AR مماثلة على مدار السنوات العديدة الماضية، مع ظهور بعض التأثيرات وظهورها على صفحات المشاهير والمؤثرين.

ويُنسب إلى مرشح Beauty3000 Instagram، الذي ابتكرته المصممة Johanna Jaskowska، إشعال ترند مؤقت لتأثيرات الوجه اللامعة والمستقبلية على المنصة.

يذكر أن شركة ”تيك توك“ اختبرت ،قبل فترة، ميزة سجل المشاهدة الجديدة مع بعض المستخدمين للسماح لهم بالعثور على مقاطع الفيديو التي ظهرت عبر صفحة For You ولم يكن لديهم فرصة لحفظها.

ويمثل تحديث صفحة For You عن طريق الخطأ وفقدان الفيديو قبل أن تتاح لك فرصة الإعجاب به مشكلة شائعة للمستخدمين. وذلك نظرًا للبث المستمر للمحتوى عبر المنصة.