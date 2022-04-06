خلال 20 ثانية.. جهاز يرفع شاحنات النصف مقطورة بكبسة زر

اخترع باحث أمريكي جهازا كهربائيا يتحكم بمستوى رفع وإنزال المقطورات في شاحنات نقل البضائع من نوع نصف مقطورة، وفصلها عن الشاحنة، وذلك من خلال كبسة زر، وفي مدة زمنية لا تتعدى 20 ثانية.

وطور الأستاذ المساعد في قسم الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات بجامعة ”نورث داكوتا“ الأمريكية NDSU، الباحث أوميد بايك، التقنية الجديدة من نظام معدات تروس تدار بالطاقة الكهربائية، حتى تكون بديلاً فعالاً عن آلة البكرة شائعة الاستخدام التي يحركها يدويا سائقو شاحنات النصف مقطورة بالاعتماد على جهدهم العضلي، لفصل المقطورة عن الشاحنة.

وأوضح الباحث بايك عند فصل العربات عن الشاحنات من نوع نصف المقطورة، فإن هذه المقطورات تقف على أرجل منفصلة، حيث في الطرق شائعة الاستخدام يجب إنزالها بوساطة آلة رافعة تدار يدويا بالطاقة البشرية، ووفقا لموقع ”Prairie Public“ الإخباري.

وقال بايك، إن ”سائقي الشاحنات النصف مقطورة قد يكونوا عرضة للتعرض لخطر الإصابات أثناء تشغيل آلة الرافعة اليدوية في المقطورة“، مبيناً أن التقنية الجديدة يمكنها التغلب على هذه المشكلات.

وشرح بايك، أن المقطورات المرفقة مع الشاحنات تستخدم تياراً كهربائياً بجهد كهربائي يتراوح ما بين ”12 فولت – 24 فولت“، حيث يعمل كخط طاقة كهربائية لإنارة أضواء المقطورة وتشغيل أدوات أخرى على متنها.

وأوضح أن الجهاز الجديد الذي أطلق عليه اسم eDrive-Phi، يستخدم هذه الطاقة الكهربائية في عملية إنزال المقطورة.

وبين أنه صمم الجهاز الجديد من محرك كهربائي يستخدم مواد مغناطيسية ومكونات أرضية نادرة لا تفقد خصائصها بسهولة، حيث يتكون من وحدة تحكم رقمية تعمل دون مجسات استشعارية، إضافة إلى سلسلة بكرة مسننة ”تروس“.

وكشف بايك أن جهاز eDrive-Phi، نال براءة اختراع من المكتب الأوروبي للبراءات EPO، مشيراً إلى أنه يمكن أن يمهد الطريق لكهربة المكونات الإضافية في عملية شحن البضائع وفي صناعة الآلات الثقيلة.

وتوقع بدء استخدام جهازه على نطاق تجاري الصيف المقبل.

يُذكر أن شاحنات النصف مقطورة، تعتبر شكلاً شائعاً حول العالم لتحميل البضائع بأنواع وأحجام مختلفة للصناعات الثقيلة، وشحنها لمسافات طويلة ومتوسطة في المدن الداخلية.