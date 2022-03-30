" ماسنجر" يطلق ميزات جديدة لتطوير أداء الدردشة

أصدر تطبيق المراسلة الخاص بشركة ”فيسبوك“، ”ماسنجر“، مجموعة جديدة من الميزات تسمى ”الاختصارات“ أو ”Shortcuts“، باستخدام الأوامر الموجودة في خدمة المراسلة، وذلك بهدف تطوير أداء الدردشة بشكل أوسع.

وقالت شركة ”ميتا“ الأمريكية- المالكة للتطبيق – إنه يمكن لمستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي ”iOS“ و“أندرويد“ الآن إصدار أوامر في نافذة الدردشة لأداء مهام مختلفة مثل ”إخطار كل شخص في مجموعة دردشة ما“، أو ”إرسال رسالة بصمت“ دون إخطار المستخدمين الآخرين.

وأضافت الشركة في بيان لها أمس، الثلاثاء، أنه يمكن للمستخدمين أيضًا إرسال صور متحركة (GIF) ورموز ”ASCII“ عبر تطبيق ”فيسبوك ماسنجر“.

وكشفت خدمة المراسلة أنها بدأت في تنفيذ التعديلات الجديدة بدءاً من أمس، على نظامي ”أندرويد“ و“iOS“. وباستخدام ميزة الاختصارات، يمكن للمستخدمين الآن كتابة ”@ الجميع“ أو ”@everyone“ لإرسال إشعار إلى جميع المستخدمين في الدردشة. ويمكن أيضاً استخدام الأمر لجذب انتباه أعضاء مجموعة الدردشة إلى رسالة تطرح سؤالاً، أو كتذكير لرسالة قديمة.

يمكن للمستخدمين أيضًا استخدام الاختصارات على التطبيق لإرسال رسائل إلى مستخدم أو مجموعة دون إخطارهم، باستخدام الأمر ”silent“. ولن تقوم الرسائل المرسلة باستخدام هذا الأمر بإخطار المستخدم بالرسالة، الأمر الذي قد يكون مفيدًا عند مراسلة الأصدقاء في مناطق زمنية مختلفة دون إزعاجهم. والجدير بالذكر، أن هذه الميزة موجودة لدى خدمة المراسلة المنافسة، ”تيليغرام“، منذ عام 2019.

وقالت شركة ”ميتا“ إن الميزات الجديدة مثالية للتذكيرات الجماعية أو اللقاءات أو عندما يطرح المستخدم سؤالًا ملحاً ويحتاج إلى استجابة سريعة في الحال. وتجدر الإشارة إلى أن بعض ميزات ”فيسبوك ماسنجر“ التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا العام لم يتم تمكينها بعد لجميع مستخدمي الخدمة.

وفي يناير الماضي، أعلنت شركة ”ميتا“ عن تجربة مراسلة مطورة للمستخدمين في وضع المحادثات السرية، والذي يستخدم التشفير من طرف إلى طرف (E2EE) للمحادثات. وتتضمن هذه الميزات تنبيهات لقطة الشاشة وردود الفعل التعبيرية ووضع ”Vanish“ لجميع الدردشات على التطبيق.

وعند سؤاله عن التأخير في طرح هذه الميزات، قال مسؤول في ”ميتا“ إن الشركة تختبر بعض هذه الميزات من أجل الاستقرار على صحتها ومدى الاستفادة منها قبل نشرها في جميع المناطق.

في غضون ذلك، تخطط شركة ”ميتا“ لإطلاق اختصار ”Pay/“ الجديد في الولايات المتحدة، مما يسهل إرسال الأموال واستلامها في محادثات ”ماسنجر“ الفردية. وسيتم طرح الاختصار لمستخدمي ”iOS“ و“أندرويد“.

وستقدم الشركة الأمريكية أيضًا اختصار ”gif/“ الذي سيسمح للمستخدمين بالعثور على ملفات ”GIF“ وإرسالها بسرعة، موضحة أن الميزة ستتوفر فقط لمستخدمي ”iOS“.

ويأتي إطلاق الميزات الجديدة مع قيام ”ماسنجر“ مؤخرًا بطرح ميزة ”Split Payments“ لجميع مستخدمي ”iOS“ و“أندرويد“ في الولايات المتحدة. وكانت الشركة قد بدأت في اختبار الميزة أواخر العام الماضي كطريقة للمستخدمين لمشاركة تكلفة الفواتير والنفقات من خلال التطبيق.

وتم تقديم ميزة ”Split Payments“ جنبًا إلى جنب مع الأخبار التي تفيد بأن ”ماسنجر“ كان يطلق عناصر تحكم جديدة في تسجيل الرسائل الصوتية بحيث يمكن للمستخدمين إيقاف رسالة صوتية مؤقتًا أو معاينتها أو حذفها أو متابعة تسجيلها قبل إرسالها. كما زادت الشركة مدة الرسائل الصوتية من دقيقة واحدة إلى 30 دقيقة.