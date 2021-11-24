لوكسمبورغ في "إكسبو دبي".. تطور ذاتي نقل "الدوقية الكبرى" من الريف إلى الفضاء

تستعرض دولة لوكسمبورغ في معرض إكسبو 2020 دبي، حنكتها في التطور الذاتي، وكيف نجحت في التحوّل من الحياة الريفية، إلى تصدر مركز مهم في القطاع الصناعي العالمي، وصولا إلى تكنولوجيا الفضاء، كدولة تركز على إيجاد حلول لتحديات المستقبل، وتوفير حياة أفضل للأجيال القادمة.

دهاء

رفعت لوكسمبورغ والتي تعرف باسم ”الدوقية الكبرى“، شعار ”لوكسمبورغ الداهية“ لجناحها في إكسبو دبي، وذلك لإثارة الانتباه العالمي، حول قصتها، وكيف أنها قادرة طوال تاريخها على إعادة اختراع نفسها، إذ بفضل مقدرتها على مواجهة العقبات، تمكنت من الانتقال من دولة زراعية إلى قوة صناعية، وحققت بذلك مركزا ماليا عالميا.

ومع إعادة توجيه أهدافها، باتت تركز في العصر الحالي، على البحوث والتقنيات الرقمية والصناعات الفضائية.

اقتصاد مزدهر

يعتمد تصميم جناح الدوقية الكبرى على فكرة شريط موبيوس، وهو شكل شريطي متداخل ليبدو وكأنه لا نهائي، إذ هدفت من هذا التصميم عرض رؤيتها في المعرض العالمي، كدولة تتميز بالانفتاح والحيوية والاقتصاد الدائري.

ريف وتكنولوجيا

يعكس التصميم الداخلي للجناح، حياة لوكسمبورغ والتي تمزج بين الحياة الريفية والتطور التكنولوجي.

ويظهر ذلك في تصميم شكل منحدر متنقل بمراحل يوضح ما يحرك البلاد، ويعرض الحياة اليومية لسكانها، فضلا عن معلومات عامة عن لوكسمبورغ واقتصادها.

كما ويعرض فن السينوغرافيا ”تصميما فنيا وتقنيا“، مجسدا الحياة في لوكسمبورغ في خمسة جوانب، وهي: ”التنوع، والاتصال، والاستدامة، والمغامرة، والجمال“.

وتقدم شاشات في الطابق العلوي فيلما عنوانه ”كيف تنجح لوكسمبورغ دائما في إعادة اختراع نفسها؟“، حيث يعرض كيفية انتقالها من بلد زراعي قديما، إلى التقنيات الرقمية والصناعات الفضائية في العصر الحالي.

ويمكن للزوار النزول من الطابق العلوي في الجناح، إلى الطابق الأرضي عبر السلالم، أو باستخدام زلاجة عملاقة والتي تعتبر جزءا من العادات الشعبية في البلاد.

وبإمكان الضيوف اكتشاف الجمال الطبيعي للبلد، في الطابق الأرضي، من خلال تركيب فني يمثل النباتات والحيوانات ورائحة الطبيعة في لوكسمبورغ.

قاعة الشخصيات المرموقة

خصص منظمو جناح لوكسمبورغ، قاعة فاخرة، لرجال الأعمال والشخصيات المرموقة، تعرض هويتها اللوكسمبورغية، إذ تتزين بقطع مجوهرات من شركة شرودر جويلييه لصناعة المجوهرات، وهي أقدم متجر مجوهرات في لوكسمبورغ.

المطعم

يتيح المطعم للزوار تذوق مأكولات لوكسمبورغ التقليدية، والمأكولات ذات التأثيرات العالمية المختلفة، ويقدم _أيضا_ الأطباق المختلطة مع التوابل العالمية، حيث يبرز من خلالها تنوع البلد.

وتضم قائمة الطعام سمك السلمون المرقط مع كريمة الزنجبيل، وزيت الشبت الأخضر، ولحم الضأن المشوي.

وتُقدم الوجبات مع أطباق إضافية تتنوع ما بين بسكويتات الوفل، وسلطة الفطر، والأطعمة القائمة على الحبوب النباتية، وصلصة الخردل مع المخللات.

المتجر

يضم جناح لوكسمبورغ متجرا يعرض منتجات البلاد، إذ بإمكان الزوار شراء هدايا مصممة على طراز ”الدوقية الكبرى“.