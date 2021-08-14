"فيسبوك" تضيف تحديثات هامة إلى تطبيق التراسل "ماسنجر"‎‎

أعلنت شركة ”فيسبوك“ عملاقة التواصل الاجتماعي في العالم، اليوم، أنها أضافت منظومة تشفير كاملة ”من طرف إلى طرف“ إلى المكالمات والدردشة عبر تطبيق التراسل الخاص بها ”ماسنجر“ Messenger.

وقالت الشركة في بيان لها عبر موقعها، ”اليوم، نطرح خيار إجراء مكالمات صوتية ومكالمات فيديو مشفرة من طرف إلى طرف على Messenger، إلى جانب عناصر تحكم محدثة لاختفاء الرسائل“.

وأضافت: ”يتوقع الأشخاص أن تكون تطبيقات المراسلة الخاصة بهم آمنة وخاصة، ومن خلال هذه الميزات الجديدة، نمنحهم مزيدا من التحكم في مدى خصوصية مكالماتهم ودردشاتهم“.

وتابعت الشركة: ”منذ عام 2016، نوفر خيارا لتأمين محادثاتك النصية الفردية مع التشفير التام بين الأطراف، في العام الماضي شهدنا زيادة في استخدام مكالمات الصوت والفيديو مع أكثر من 150 مليون مكالمة فيديو يوميا على Messenger“.

وأردفت فيسبوك: ”نقدم الآن ميزة الاتصال في وضع الدردشة هذا حتى تتمكن من تأمين مكالمات الصوت والفيديو باستخدام هذه التقنية نفسها، إذا رغبت في ذلك“.

ويستخدم التشفير ”من طرف إلى طرف“ بالفعل على نطاق واسع في تطبيقات مثل ”واتس أب“ WhatsApp الذي تملكه أيضا ”فيسبوك“، للحفاظ على المحادثات الشخصية في مأمن من المتسللين والمجرمين، على حد قولها.

وبحسب البيان، أصبح التشفير معيارا هاما في الصناعة، ويعمل مثل القفل والمفتاح، حيث يمكنك أنت والأشخاص في الدردشة أو المكالمة فقط الوصول إلى المحادثة.

وتوضح ”فيسبوك“ أن ”محتوى رسائلك ومكالماتك في محادثة مشفرة من طرف إلى طرف محمي من اللحظة التي يغادر فيها جهازك إلى اللحظة التي يصل فيها إلى جهاز المتلقي“.

وهذا يعني أنه لا يمكن لأي شخص آخر، بما في ذلك الشركة الزرقاء، رؤية ما تم إرساله أو قوله أو الاستماع إليه، على حد زعمها.

ومنحت ”فيسبوك“ المستخدمين خيارا آخر قائلة: ”ضع في اعتبارك أنه يمكنك الإبلاغ عن رسالة مشفرة من طرف إلى طرف إلينا إذا كان هناك شيء ما خاطئ“.

وأعلنت ”فيسبوك“ كذلك في بيانها أنها قامت بتحديث ميزة ”الرسائل منتهية الصلاحية“ في المحادثات المشفرة من طرف إلى طرف، موضحة أن ”الناس قد لا يرغبون دائما في استمرار رسائلهم أو قد لا يحتاجون إليها، وتتيح عناصر التحكم في المؤقت لشخص ما أن يقرر متى تنتهي صلاحية رسائله في الدردشة.

وقالت الشركة: ”لقد قمنا بتحديث هذا الإعداد لتوفير المزيد من الخيارات للأشخاص في الدردشة لاختيار مقدار الوقت قبل اختفاء جميع الرسائل الجديدة، من 5 ثوانٍ إلى 24 ساعة“.

وأشارت إلى أنه في الأسابيع المقبلة، قد يتمكن بعض الأشخاص من الوصول إلى المزيد من ميزات الاختبار ضمن هذه الدردشات المشفرة بالكامل، والتي تمنح الأشخاص قدرا أكبر من الخصوصية والأمان في محادثاتهم.

وأوضحت: ”سنبدأ في اختبار التشفير من طرف إلى طرف للمحادثات الجماعية، بما في ذلك المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو ، للأصدقاء والعائلة الذين لديهم بالفعل سلسلة دردشة حالية أو متصلون بالفعل، وسنبدأ أيضا اختبارا لعناصر التحكم في التسليم للعمل مع الدردشات المشفرة من طرف إلى طرف“.

وبهذه الطريقة، يمكنك منع التفاعلات غير المرغوب فيها من خلال تحديد من يمكنه الوصول إلى قائمة الدردشات، ومن يذهب إلى مجلد الطلبات، ومن لا يمكنه مراسلتك على الإطلاق، بحسب ”فيسبوك“.

وختمت الشركة بيانها قائلة: ”سنبدأ أيضا اختبارا محدودا مع البالغين في بلدان معينة، يتيح لهم الاشتراك في الرسائل المشفرة من طرف إلى طرف والمكالمات لإجراء محادثات فردية على إنستغرام“، مضيفة: ”على غرار طريقة عمل ماسنجر اليوم ، يجب أن تكون لديك دردشة حالية أو أن تتابع بعضكما البعض لبدء رسالة مباشرة مشفرة من طرف إلى طرف“.