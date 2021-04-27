لمنافسة "أبل".. سبوتيفاي تطلق خطة "بودكاست" جديدة مدفوعة

أطلقت شركة ”سبوتيفاي“ العالمية للمحتوى المسموع والترفيهي، منصة اشتراك جديدة لخدمة ”بودكاست“، بعد أيام من إعلان ”أبل“ عن منصة مشابهة مدفوعة الأجر.

وأعلنت الشركة اليوم رسمياً عن نظام الاشتراك مدفوع الأجر الذي يسمح لمستخدمي التدوين الصوتي بفرض رسوم إضافية على المحتوى الحصري.

وقالت الشركة إنها ستطلق المزيد من الخيارات لتحقيق الدخل من ”البودكاست“ على Spotify لتشغيل الاشتراكات المدفوعة، وتفعيل منشئي المحتوى المستقلين كجزء من Spotify Audience Network.

ورغم تشابه المنصتين، إلا أن ”سبوتيفاي“ تختلف عن ”أبل“ في أنها لن تقتطع نسبة خلال العامين الأولين باستثناء رسوم المعاملات، وعندما تطلب حصتها، فإنها تطالب بنسبة 5% من الإيرادات فقط.

ويمكن الوصول إلى اشتراك التدوين الصوتي من سبوتيفاي عبر Anchor، وهي منصة إنتاج البودكاست التي تم شراؤها في عام 2019.

ويمكن لصناع المحتوى جعل حلقات معينة خاصة للمشتركين فقط قبل نشرها عبر سبوتيفاي والمنصات الأخرى.

وبالنسبة لصناع المحتوى الذين يستضيفون التدوين الصوتي في مكان آخر، فإن الشركة تعمل على تقنية تسمح للمستمعين الحاليين باستخدام معلومات تسجيل الدخول لبث العناصر الحصرية للمشتركين.

وفي تطبيق ”سبوتيفاي“، سيكون المحتوى المدفوع قابلاً للبحث والاكتشاف مثل أي حلقة بودكاست عادية، بينما تظل الحلقات التي تتطلب اشتراكًا تظهر في الموجز، لكن يتم تصنيفها برمز قفل عبر زر التشغيل.

وتطلق ”أبل“ اشتراكات ”البودكاست“ المدفوعة في شهر مايو وتتوفر في 170 منطقة وبلد عند الإطلاق، بينما تطرح سبوتيفاي اشتراكات البودكاست في الولايات المتحدة اليوم، وتخطط لتوسيع البرنامج دوليا في الأشهر المقبلة.