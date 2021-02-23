سامسونغ تكشف عن أسعار أحدث تلفزيونات سلسلة The Frame وQLED

كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء عن أسعار أحدث تلفزيوناتها في سلسلة The Frame وQLED لعام 2021.

وتبدأ أسعار تلفزيونات سامسونغ الجديدة Samsung 2021 من 549 دولارا فما فوق.

ويتميز طراز ”The Frame“ بقدرته الفريدة، وهو جهاز تلفزيون يشبه إطار الصورة الفني أكثر من كونه قطعة من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، حيث يمكنك شراء عمل فني عالي الجودة لعرضه عند عدم استخدامه كجهاز تلفزيون.

وأجرى العملاق الكوري الجنوبي بعض التحسينات على التشكيلة هذا العام. طراز The Frame الجديد قياس 43 بوصة قادر على الدوران بين الوضعين الأفقي والوضع الرأسي، وتعد الموديلات الجديدة أيضا أرق من أي وقت مضى وتتميز بتوصيات فنية محسّنة بالذكاء الاصطناعي والمزيد من خيارات الحواف.

وتميزت أجهزة تلفاز The Frame من سامسونغ بتصميم يحاكي اللوحات الفنية، حيث تعمل الشاشة على عرض خلفيات تحاكي اللوحات الفنية عند إغلاق الشاشة أو في وضع الاستعداد.

وتبدأ أسعار تشكيلة The Frame لعام 2021 من 999 دولارا لطراز 43 بوصة، وتبلغ تكلفة الطرازين، 50 بوصة و 55 بوصة، 1299 دولارا و 1499 دولارا على التوالي، ولدى سامسونغ أيضا طرازا 65 بوصة و75 بوصة مقابل 1999 دولارا و2999 دولارا على التوالي.

كما قامت سامسونغ أيضا بتحديث سلسلة تلفزيون (QLED) 4K لهذا العام. ويتوفر جهاز ”Q60A“ وهو الطراز الأساسي بثمانية أحجام مختلفة للشاشة. تتراوح الأسعار من 549 دولارا للطراز قياس 43 بوصة إلى 2599 دولارا للطراز 85 بوصة.

وتتوفر أيضا أحجام متعددة لسلسلة Q70A التي تبدأ من 949.99 دولار لطراز 55 بوصة وتصل إلى 2999 دولارا للمجموعة قياس 85 بوصة.

وأخيرا وليس آخرا، تبدأ طرازات Q80A الراقية من 1299 دولارا للمجموعة قياس 55 بوصة وتصل إلى 3699 دولارا للتلفزيون قياس 85 بوصة، كما أنه متوفر بأحجام 65 بوصة و 75 بوصة.

كما أكدت شركة سامسونغ أنها ستبدأ شحن معظم الطرازات الشهر المقبل مع توافر بعض الأحجام بحلول نيسان/ أبريل المقبل.