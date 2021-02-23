للمرة الأولى منذ 2016.. أبل تتفوق على سامسونغ بفضل مبيعات أيفون 12

كشفت دراسة جديدة أن ارتفاع مبيعات هواتف أيفون في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020 وضعت شركة ”أبل“ في الريادة متقدمة على شركة سامسونغ الكورية الجنوبية كأكبر صانع للهواتف الذكية في العالم.

قالت شركة غارتنر، المتخصصة في تعقب بيانات مبيعات للمستهلكين، في بيان لها، الاثنين، إن إطلاق سلسلة 5G iPhone 12 دفع شركة ”أبل“ إلى المركز الأول في الربع الرابع، وكانت آخر مرة احتلت فيها الشركة الأمريكية المرتبة الأولى في بيع الهواتف الذكية في الربع الأخير من عام 2016.

وباعت شركة ”أبل“، التي أطلقت تشكيلة 5G في منتصف أكتوبر الماضي، ما يقرب من 80 مليون هاتف ذكي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020، بزيادة قدرها 15٪ عن الفترة ذاتها من العام السابق، وهو ما منحها الأفضلية على العملاق الكوري.

واعتادت ”أبل“ على الكشف عن منتجاتها القوية في شهر سبتمبر، وأبرزها ”الأيفون“ الجديد من كل عام، وهو ما يجعل الربع الأخير هو الأكثر ازدهارا ونموا في المبيعات لديها، ولكن ”أبل“ اضطرت لتأجيل الكشف عن الهاتف الجديد بسبب تفشي فيروس ”كورونا“ وتعطل إمدادات مكونات الجهاز.

ودرجت العادة في شركة سامسونغ أن تقوم بتحديث هواتفها من سلسلة ”جالاكسي إس“ Galaxy S الرائدة في فبراير من كل عام؛ ما يساهم في أداء أقوى بكثير في الربع الأول، إلا أنها هذا العام، أعلنت عن الطرازات الجديدة من سلسلة ”إس 21“ S21 قبل شهر من موعدها.

وبحسب تقرير ”غارتنر“، تراجعت المبيعات العالمية للهواتف الذكية بنسبة 5.4٪ في الربع الأخير، وسط ارتفاع معدلات البطالة وضعف إنفاق المستهلكين بسبب تفشي وباء ”كورونا“، كما انخفضت مبيعات الهواتف الذكية بنسبة 12.5٪ في عام 2020 مقارنة بالعام السابق.

وقال أنشول جوبتا، كبير مديري الأبحاث في الشركة: ”على الرغم من أن المستهلكين ظلوا حذرين في إنفاقهم وأوقفوا بعض عمليات الشراء، إلا أن الهواتف الذكية بتقنية 5G وميزات الكاميرات شجعت بعض المستخدمين النهائيين على شراء هواتف ذكية جديدة أو ترقية هواتفهم الذكية الحالية.

وعانت شركة ”هواوي“ الصينية، التي تفوقت على ”سامسونغ“ في الربع الثاني من عام 2020، من أكبر انخفاض بين أكبر 5 بائعين للهواتف الذكية؛ ما تسبب في فقدانها لمركزها الثاني لصالح ”أبل“ للعام بأكمله. وقالت ”غارتنر“ إن العلامة التجارية احتلت المرتبة الرابعة عالميا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

وقالت ”غارتنر“ إن عقوبات الحكومة الأمريكية، التي منعتها من استخدام بعض تطبيقات وخدمات غوغل الشهيرة على هواتفها الذكية، أضرت بمبيعات ”هواوي“، وأعلنت الشركة الصينية أنها باعت أعمالها في مجال الهواتف الذكية الاقتصادية منخفضة التكلفة التي كانت تنتجها تحت العلامة التجارية ”هونور“ Honor، في نوفمبر، وهو ما قد يضعف مبيعاتها من الهواتف الذكية في المستقبل.

وتتوقع شركة ”غارتنر“ انتعاش مبيعات الهواتف الذكية العالمية هذا العام، إذ قال جوبتا: ”إن الطلب المتزايد على الهواتف الذكية 5G ذات الأسعار المعقولة خارج الصين سيعزز مبيعات الهواتف الذكية في عام 2021“.