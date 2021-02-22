الإمارات.. القمر "ظبي سات" يصل إلى محطة الفضاء الدولية

نجح القمر الصناعي المصغر ”ظبي سات“ في الوصول إلى محطة الفضاء الدولية.

وكان ”ظبي سات“ قد طوره طلبة جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع شركاء الجامعة من مركز والوبس فلايت في ولاية فيرجينيا الأمريكية.

وأعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وشركة الياه سات للاتصالات الفضائية ”الياه سات“ ونورثروب غرومان في 20 شباط/ فبراير الجاري عن انطلاق ”ظبي سات“ إلى محطة الفضاء الدولية وذلك على متن المركبة الفضائية ”سيغنوس إن جي-15“.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام) يتوقع أن ينفصل القمر الصناعي عن ”سيغنوس إن جي-15“ عقب مغادرته محطة الفضاء الدولية وذلك بعد 3 أشهر تقريبا.

ويساهم مشروع ”ظبي سات“، الذي طوره 27 من طلبة برامج الدراسات العليا في مختبر الياه سات للفضاء في مركز جامعة خليفة لتكنولوجيا الفضاء والابتكار، في تدريب الطلبة الجدد ليصبحوا مهندسين مؤهلين لدعم عملية تطوير قطاع الفضاء في الدولة.

وكانت جامعة خليفة للعلوم قد أعلنت مطلع فبراير الجاري، عن بدء الاستعداد لإطلاق القمر الصناعي المصغر الثاني (ظبي سات)، مشيرة إلى أنه سيتيح الفرصة للطلبة لتصميم نماذج البرمجيات، وتوظيفها، واختبارها في مجال أنظمة التحكم، وتحديد الارتفاعات.

ويسعى القمر الاصطناعي المصغر إلى تقييم إستراتيجيات أنظمة التحكم واختبارها من خلال التقاط الصور باستخدام كاميرا رقمية يتم توجيهها في مسارات محددة، وتسهم خوارزميات تحديد الاتجاهات وأنظمة التحكم بتعزيز مستوى دقة تحديد اتجاهات القمر الاصطناعي، وزمن استجابته للتغيرات التي تطرأ على الاتجاهات، مقارنة مع الخوارزميات التقليدية الأخرى، ويحتاج القمر إلى مقدار طاقة أقل بكثير من نظرائه لتحقيق الاتجاهات المستهدفة.