الإمارات.. جامعة خليفة تطلق القمر الاصطناعي الثاني "ظبي سات" (فيديو)

أطلقت جامعة خليفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، القمر الاصطناعي الثاني ”ظبي سات“ إلى محطة الفضاء الدولية على متن المركبة الفضائية ”سيغنوس“.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، إن“جامعة خليفة أطلقت القمر الاصطناعي الثاني (ظبي سات) إلى محطة الفضاء الدولية على متن المركبة الفضائية (سيغنوس)“.

جامعة خليفة تطلق القمر الاصطناعي الثاني ”#ظبي_سات“ إلى محطة الفضاء الدولية على متن المركبة الفضائية ”سيغنوس“ #وام pic.twitter.com/UpyjX8yH6i — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) February 20, 2021

وأشارت الوكالة عبر حسابها على موقع ”تويتر“، إلى أن القمر الصناعي ”ظبي سات“، صنعه وطوره 27 طالبًا من جامعة خليفة في العاصمة أبوظبي.

ونشرت الوكالة الرسمية فيديو لحظة إطلاق القمر الاصطناعي الإماراتي المصغر ”ظبي سات“ إلى الفضاء.

وكانت جامعة خليفة للعلوم، أعلنت، مطلع فبراير الجاري، عن بدء الاستعداد لإطلاق القمر الصناعي المصغر الثاني (ظبي سات)، في 20 فبراير، مشيرة إلى أن القمر الصناعي ”ظبي سات“ والذي تم تصميمه وتطويره على أيدي طلبة جامعة خليفة وبدعم من شركة ألياه سات للاتصالات الفضائية، وشركة نورثروب غرومان، ووكالة الإمارات للفضاء، سيتيح الفرصة للطلبة لتصميم نماذج البرمجيات، وتوظيفها، واختبارها في مجال أنظمة التحكم، وتحديد الارتفاعات.

ويسعى القمر الاصطناعي المصغر إلى تقييم إستراتيجيات أنظمة التحكم واختبارها من خلال التقاط الصور باستخدام كاميرا رقمية يتم توجيهها في مسارات محددة، وتساهم خوارزميات تحديد الاتجاهات وأنظمة التحكم بتعزيز مستوى دقة تحديد اتجاهات القمر الاصطناعي، وزمن استجابته للتغيرات التي تطرأ على الاتجاهات، مقارنة مع الخوارزميات التقليدية الأخرى، ويحتاج القمر إلى مقدار طاقة أقل بكثير من نظرائه لتحقيق الاتجاهات المستهدفة.