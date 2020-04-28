سماعات سامسونغ "galaxy buds" تحصل على ميزات الأجيال الجديدة

أضافت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية بعضا من أبرز وأهم المزايا التي كانت حصرية في الجيل الأخير من سماعاتها اللاسلكية المتميزة Galaxy Buds Plus، إلى الجيل السابق منها Galaxy Buds عبر تحديث برمجي رئيسي.

وقالت الشركة في بيان: "تقدم سامسونغ ميزات اتصال جديدة إلى (Galaxy Buds) من خلال تحديث برمجي متاح بدءًا من اليوم، وتسمح الميزات، التي كانت متوفرة سابقًا لسماعات (Galaxy Buds Plus)، لمستخدمي (Galaxy Buds) بالتحول إلى الشكل اللاسلكي بالكامل والاستماع إلى الموسيقى بسهولة أكبر من أي وقت مضى – سواء كان المستخدم يركض أو يعمل أو يجلس في المنزل".

وتتمثل التحديثات الجديدة في دعم (Windows 10 Swift Pair) من خلال إقران (Galaxy Buds) بأجهزة متعددة، مثل الهاتف المحمول وجهاز الحاسب، في وقت واحد، كما يضيف التحديث دعمًا لبروتوكول (Swift Pair) في نظام التشغيل ويندوز 10.

وتجلب التحديثات الجديدة أيضاً (الصوت المحيط التلقائي) حيث أصبح بإمكان مستخدمي السماعة للمرة الأولى تجربة الصوت المحيط التلقائي، مما يعني أنه يمكن سماع أصوات العالم من حولك عبر سماعات الأذن باستخدام الميكروفونات الخارجية حتى إذا كان المستخدم يستمع إلى الموسيقى أو المحتوى الآخر، وبالإضافة إلى ذلك، تعمل ميزة الصوت المحيط الآن مع سماعة أذن واحدة فقط.

وأدرجت "سامسونغ" في التحديث الجديد كذلك ميزة (الوصول بضغطة واحدة إلى قائمة التشغيل الحديثة) حيث جلبت شراكتها مع خدمة البث (سبوتيفاي) Spotify إلى (Galaxy Buds)، بحيث يمكن لمستخدمي سبوتيفاي الوصول إلى قائمة التشغيل التي تم تشغيلها حديثًا على (Galaxy Buds) من خلال ضغطة واحدة لبدء الاستماع إلى أي محتوى صوتي كانوا يستمعون إليه سابقًا.

ويؤدي النقر المستمر على (Galaxy Buds) إلى تشغيل قوائم التشغيل الموصى بها من سبوتيفاي حتى يتمكن المستخدم من اكتشاف الموسيقى الجديدة بسهولة أكبر.