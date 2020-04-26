سامسونغ تطور هاتفا جديدا بكاميرا متحركة (صورة)

تعمل شركة "سامسونغ" الكورية على هاتف ذكي جديد مزود بكاميرا متحركة بعد هاتف Galaxy A80، والذي يعد أعلى الموبايلات في فئة A بكاميرا خلفية تعمل كأمامية.

وتُشير آخر التقارير إلى أن جهاز سامسونغ الجديد ذو الكاميرا المتحركة هو قيد التطوير، وليس هناك أي معلومات أخرى بخلاف أنه يجري العمل عليه.

ومن المرجح أن يكون ذلك الجهاز متوسط المدى بالنظر إلى مستشعر بصمة الإصبع في الخلف الذي يحيط به نظام كاميرا ثلاثية، ويتميز بتصميم مشابه لهواتف سامسونغ متوسطة المدى التي تم طرحها في 2019.

ويمكن أن يتم تزويد الجهاز بمنفذ USB من النوع C في الأسفل بدون مقبس سماعة رأس، كما يبدو أن الشاشة ستكون مزودة بحواف رفيعة للغاية بسبب الشاشة المتحركة.

ومع ذلك، لن تقوم شركة سامسونغ بإطلاق هذا الجهاز الآن، إلا أن فريق التصميم يعمل عليه.

وحققت بعض الشركات نجاحا في الهواتف ذات الكاميرات الدوارة أمثال OnePlus و Xiaomi و Oppo و Vivo.

يُذكر أن هاتف Galaxy A80 يأتي بأبعاد 165.2×76.5×9.3 ملم مع تصميم زجاجي مزود حماية جوريلا الجيل السادس وفريم الومنيوم، ويدعم الهاتف شريحتين اتصال من نوع Nano Sim.

كما أن سماعة الرأس غير موجودة في الواجهة الأمامية للهاتف فهي تأتي أسفل الشاشة بنفس تقنية هواوي في هاتفها الـ P30 Pro، ويأتي الهاتف بواجهة كاملة مزودة بشاشة مسطحة من نوع Super AMOLED بمساحة 6.7 إنش، والهاتف مزود بمعالج كوالكم SDM730 Snapdragon 730 بتقنية الـ 8n.