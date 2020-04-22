سامسونغ تطور حساسا خارقا للكاميرات لم يسبق له مثيل‎

أعلنت سامسونغ الكورية الجنوبية، أنها تعمل على تطوير حساس خارق للكاميرات بدقة 600 ميجابكسل وهو رقم لم يسبق له مثيل على أي هاتف ذكي في العالم حتى الآن.

وقال يونجين بارك رئيس فريق عمل الحساسات لدى سامسونغ في مقال افتتاحي على موقع الشركة الإلكتروني، إن الهدف المستقبلي الآن هو حساس بدقة 600 ميجابكسل، يمتاز بقدرته على توفير تفاصيل أكثر مما يمكن للعين البشرية رؤيته.

وأضاف: “أعيننا تتوافق مع دقة تبلغ نحو 500 ميجابكسل”. والآن يهدف فريقه إلى تطوير حساس يتفوق على تلك الدقة، وسيُستخدم في العديد من التطبيقات خارج عالم الهواتف الذكية".

ويُعتقد أنه من الممكن تطوير حساس تصوير بدقة 600 ميجابكسل، ولكنه سيكون ضخمًا على نحو غير معقول، ولن يتناسب مع الهواتف الذكية، وهنا يكمن التحدي الذي ستواجهه سامسونج.

وتتمثل إحدى الطرق لتحقيق ذلك في تقليص حجم البكسل، إذ يبلغ حجم البكسل في حساس ISOCELL Bright HM1 نحو 0.8 ميكرومتر، وقد كان حتى وقت قريب هو الأصغر. ثم قدمت سامسونج حساسًا بحجم بكسل 0.7 ميكرومتر، وتأمل الشركة أن تتمكن من تصغير حجم البكسل أكثر من ذلك.