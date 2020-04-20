"سامسونغ" تكشف عن هاتفها غلاكسي Z Flip الجديد

كشف موقع "sammobile" التقني، أن هاتف سامسونغ غلاكسي Z Flip سيمتلك سعة تخزين أساسية تبلغ 256 غيغابايت.

ويعمل Galaxy Z Flip على معالج Snapdragon 855 ويحتوي على كاميرتين خلفيتين مع مستشعر أساسي.

ومن المحتمل أن تتطلع الشركة إلى إبقاء سعر الجهاز محكومًا بنفس مقدار مساحة التخزين مثل متغير LTE، الذي يكلف ما يقرب من 1400 دولار.

وكانت شركة سامسونغ قد قامت بإصدار جديد لهاتفها الذكي القابل للطي Galaxy Z Flip، وتم تزويد هذا التحديث بالإصلاحات الأمنية لشهر أبريل، ولكنه أيضًا يعزز الوضع Flex Mode للكاميرا.

ويحتوي الجزء الخلفي لهاتف غلاكسي Z Flip على مستشعرين 12 ميغابكسل مقترنين بعدد f / 1.8 ، 27 ملم (قياسي) و f / 2.2 ، 12 مم (متناهية الصغر)، بينما تتميز الكاميرا الأمامية بدقة 10 ميغابكسل بعدد f / 2.4، 26 مم. وجميع أجهزة الاستشعار الثلاثة قادرة على تسجيل فيديو بدقة 4K 60 / fps.

وبخلاف ذلك، يحتوي الجهاز على رقاقة Qualcomm Snapdragon 855 وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 غيغابايت و 256 غيغابايت وشاشة ديناميكية AMOLED مقاس 6.7 بوصة وكاميرا 12 ميغابكسل في الخلفية وكاميرا واحدة بدقة 10 ميغابكسل في المقدمة، وبطارية تبلغ 3300 مللي أمبير في الساعة.

ويوجد أيضًا شاشة بحجم 1.06 بوصة على الجزء الخارجي من الهاتف، والتي ستكون بمثابة شاشة خارجية عند طيها.