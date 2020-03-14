بسبب ”كورونا“ .. قفزة هائلة في عمليات تنزيل ”تيك توك“

ما زال تطبيق ”تيك توك“ مستمرا في النمو بوتيرة استثنائية على مستوى العالم، ويبدو أن التطبيق يسير على المسار الصحيح مع مقاربته ملياري عملية تنزيل، كما ذكر موقع ”business insider“.

ووفقا لبحث أجرته منصة التطبيقات ”Sensor Tower“، فقد تم تثبيت تطبيق ”تيك توك“ لحوالي 1.9 مليار مرة عبر متجر تطبيقات ”أبل“، ومتجر“جوجل بلاي“.

وكان ”تيك توك“ واحدا من أشهر التطبيقات في جميع أنحاء العالم في فبراير 2020، حيث تقدم على أسماء كبيرة مثل واتس آب، وفيسبوك، فكان فبراير أفضل شهر له على الإطلاق.

وأشارت Sensor Tower إلى أن الهند والبرازيل لا تزالان المستخدم الأكبر لتطبيق ”تيك توك“، لكن التطبيق يزداد شعبية في جميع أنحاء العالم، فقد تم تنزيل التطبيق حوالي 28 مليون مرة في الهند، و9.7 مليون مرة في البرازيل، وحوالي 6 ملايين مرة في الولايات المتحدة.

ولفتت إلى زيادة الإنفاق على التطبيق أيضا، لاسيما في الصين، حيث يُعرف تيك توك هناك باسم Douyin.

وبشكل عام، حقق التطبيق أرباحا بقيمة 50.4 مليون دولار، حيث أرجع Sensor Tower زيادة الإنفاق جزئيا إلى عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا المنتشر في الصين، والتي تجبر ملايين المواطنين على البقاء في منازلهم، حيث يقوم المستخدمون الذين يشعرون بالملل في البلدان المتأثرة بالفيروس بتسجيل الحياة اليومية تحت الحجر الصحي، ومشاركة النصائح الصحية.