منظمة الصحة العالمية تستعين بـ“تيك توك“ لمواجهة ”كورونا“

في إطار حربها ضد المعلومات الصحية المضللة حول فيروس كورونا على شبكة الإنترنت، دشنت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، صفحتها الرسمية على تطبيق التواصل الاجتماعي ومقاطع الفيديو القصيرة ”تيك توك”.

وجاء إنشاء المنظمة لحساب على موقع الفيديوهات الصيني، في نفس اليوم الذي رفعت فيه تقييمها لتهديد الفيروس التاجي إلى أعلى مستوى ممكن، بحسب موقع ”جيزمودو“ الإخباري.

وقال رئيس برنامج الطوارئ الصحية في المنظمة الدكتور مايك ريان، في مؤتمر صحفي عقد مؤخرًا في جنيف: ”نحن بأعلى مستوى من التأهب أو أعلى مستوى لتقييم المخاطر من حيث الانتشار ومن حيث الأثر“.

وجاء هذا الإعلان وسط أنباء تفيد بأنه حتى يوم الجمعة تم تأكيد أكثر من 4300 حالة إصابة بفيروس كورونا فيما لا يقل عن 48 دولة، من بينها 67 حالة وفاة.

ووفقًا للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، ستظهر صفحة المنظمة على تيك توك، ما يمكن أن يفعله الشخص العادي للمساعدة في حماية نفسه من الفيروس.

وفي ذات السياق، لا تعد منظمة الصحة أول منظمة كبرى تستخدم تيك توك للمساعدة في ضبط المعلومات المتدفقة بشأن كورونا، إذ بدأت كل من اليونيسف والصليب الأحمر في تقديم مقاطع الفيديو لتجابه الشائعات والخرافات والتعليقات عن الوباء الذي يضرب العالم.