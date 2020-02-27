ثغرة في راوتر ”اسوس“ و“هواوي“ تترك مليون جهاز عرضة للاختراق

كشفت شركة ”ESET“ للأمن السيبراني أن ملايين الأجهزة باتت معرضة للاختراق من قِبل القراصنة بسبب وجود ثغرة في رقائق تشغيل راوتر شركتي ”أسوس“ و“هواوي”.

وقال باحثو شركة ”إي إس إي تي“ التي تتخذ من سلوفاكيا مقرًا لها، تم اكتشاف الخلل في رقائق من شركتي Cypress Semiconductor وBroadcom وأثر على بعض الأجهزة الأكثر شعبية في العالم، بما في ذلك 4 أجيال من آيفون، وجيل واحد من ماك بوك وجيلين من جهاز إيكو من أمازون.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، صنعت أجهزة الراوتر المتأثرة بالثغرة من قِبل اثنين من شركتين من كبار مزودي الوايفاي ”آسوس“ و“هواوي“.

وعلى الرغم من تصحيح الشركتين للثغرة بالفعل، إلا أن الباحثين الذين كشفوا الخلل في مؤتمر أمني هذا الأسبوع، يقولون إنه كشف البيانات التي تبادلتها أجهزة المستخدمين على شبكات المنازل والشركات.

وعلى وجه التحديد، سمحت الثغرة المسماة ”KrØØk“ للقراصنة بالتلاعب بتشفير البيانات التي تم توصيلها بين الراوتر والأجهزة المتصلة به، وإبطال مفعوله، مما سمح بكشف بيانات المستخدمين البالغ عددهم الملايين.

وقال الباحثون إن هذه الثغرة المكتشفة حديثًا مرتبطة بنقطة ضعف تم اكتشافها سابقًا تسمى KRACK (هجمات إعادة التثبيت الرئيسية)، والتي أثرت على أجهزة الراوتر التي تستخدم بروتوكول WPA 2 الشائع بين الأجهزة المنزلية.