بمواصفات تفوق ”آبل“.. تعرف إلى مواصفات الجهاز اللوحي الجديد من ”هواوي“ (صور)

كشفت شركة ”هواوي“ الصينية عن جهازها اللوحي الجديد ”تابليت“ MatePad Pro الذي يحتوي على لوحة مفاتيح مطوية وقلم، في إطار سعي الشركة للتنافس مع عملاق الهواتف الذكية ”آبل“.

ويأتي جهاز MatePad Pro اللوحي بحجم 10.8 بوصة ويزن 460 جرامًا، مثل iPad Pro ذي الحجم المماثل، كما يتمتع بإطار رائع من سبائك الماغنيسيوم مع زوايا منحنية ويأتي بالألوان القياسية (الأزرق الداكن والأبيض).

وتم تصميم الهوائيات الخلوية وشبكات WiFi الخاصة بـ MatePad لتتصل مباشرةً على إطار الكمبيوتر اللوحي، مما يعني عدم وجود خطوط هوائية مرئية، ويتمتع الهاتف أيضًا بكاميرا مثقوبة بدقة 8 ميجابكسل في المقدمة (للمكالمات الجماعية أكثر من صور سيلفي) وتأتي الكاميرا الخلفية بدقة 13 ميجابكسل.

ويتميز جهاز MatePad Pro بإطار رفيع للغاية حول الشاشة يبلغ 49 ملم، وهو أصغر بكثير من إطار جهاز iPad Pro ، والذي يصل حجمه إلى أكثر من 80 مم.

وتأتي الشاشة بدقة تبلغ 2560 × 1600، وهي عالية بما يكفي لتقسيم المهام والتطبيقات على الشاشة دون جعل الأشياء صغيرة أو ضبابية.

توجد بطارية تبلغ 7.250 مللي أمبير في الساعة داخل الجهاز اللوحي، ولكن المواصفات الأكثر إثارة للاهتمام هي حجم وأنواع الشحن التي يمكن أن يتعامل معها جهاز MatePad Pro، فيمكن أن يستغرق الشحن السريع هذه المرة ما يصل إلى 40 وات، في حين أن هواوي عززت الشحن اللاسلكي حتى 27 وات إذا كان لديك شاحن لاسلكي مناسب.

يعتبر الجهاز اللوحي نفسه، شاحن لاسلكي وهو أيضًا قادر على إعادة شحن الهواتف المتوافقة إلى 7.5 وات – النسبة التي تحصل عليه عادةً من معظم أجهزة الشحن اللاسلكية.

سيبدأ جهاز MatePad Pro من 549 يورو (حوالي 594 دولارًا) لإصدار WiFi مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت وذاكرة تخزين 128 جيجابايت، إذا كنت تريد تضمين M-Pencil ، فسوف يتعين عليك دفع 200 يورو إضافية مقابل ذاكرة الوصول العشوائي 8 جيجا بايت وطراز تخزين WiFi 256 جيجابايت (749 يورو أو حوالي 810 دولارات).

وكشفت الشركة إن الإصدارات المزودة بـ WiFi من الجهاز اللوحي ستكون متاحة في أبريل، هناك أيضًا إصدار 5 جيجا سيبدأ من 799 يورو (حوالي 865 دولارًا) ، ولكن لا توجد معلومات حول توفره حتى الآن