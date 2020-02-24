بلون أخضر مميز.. تعرف على مزايا لابتوب ”هواوي ميت بوك إكس برو“

قامت شركة ”هواوي“ الصينية بتحديث لاب توب MateBook X Pro هذا العام بخيار اللون الأخضر الجديد ومعالجات 10 Intel، مع شاشة لمس 13.9 بوصة، 3000 × 2000 بكسل من الحافة إلى الحافة، ويبلغ وزن الجهاز 2.93 رطل حوالي 1.32 كيلو غرام.

الجديد في طراز هذا العام هو معالجات 10 Intel، مع خيارات تصل إلى Core i7 و 16 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و1 تيرابايت من السعة التخزينية، وسيشتمل إصدار Core i7 أيضًا على رسومات MX250 المنفصلة من Nvidia.

وتقدم هواوي أيضًا خيارًا جديدًا للون الأخضر لجهاز MateBook X Pro هذا العام، إلى جانب اللون الفضي والرمادي.

ويشتمل الطراز 14 بوصة على منفذ USB-C منفرد ومنفذين USB-A واتصال HDMI ومقبس سماعة رأس، ويتضمن الإصدار 15 بوصة نفس المنافذ، مع منفذ USB-A إضافي.

وسيتوفر أحدث هاتف MateBook X Pro من هواوي في أبريل بسعر 1499 يورو لطراز Core i5 الأساسي مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 16 غيغابايت و512 غيغابايت.