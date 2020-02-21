بعد حملة مقاطعة سعودية.. هواوي تتراجع عن التعاون مع الإعلامية علا الفارس كوجه إعلاني

رضخت شركة هواوي الصينية العملاقة، وحذفت إعلانًا عن أحد هواتفها النقالة الحديثة، بعد أن نظم مدونون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة لمقاطعة منتجاتها احتجاجًا على استعانتها بالإعلامية الأردنية المثيرة للجدل، علا الفارس كوجه إعلاني.

وبدأت القصة عندما نشرت ”هواوي“ صورة للمذيعة علا الفارس تمسك بهاتف جوال جديد من إنتاج الشركة الصينية، للترويج له، ليفاجأ المسؤولون عن الشركة بردود الفعل الغاضبة ودعوات المقاطعة التي استقطبت أعددًا كبيرة من السعوديين.

ويقول مغردون سعوديون على موقع ”تويتر“، حيث تركزت حملة المقاطعة، وتصدرها كتّاب وإعلاميون ومشاهير سعوديون، إن استعانة هواوي بالفارس تشكل دعمًا لقناة الجزيرة القطرية والعاملين فيها.

جهازي هواوي و كنت أبشتري جهاز ثاني لرقمي الآخر.. لكن بسبب زيتونه الحاقده الكارهه الغثيثه من قناة الإرهاب أُعلن مقاطعتي لشركة هواوي @Huawei_ME#مقاطعه_هواوي@HuaweiMobileKSA — Hero (@Hero64093864) February 21, 2020

اختيار علاء فارس كوجه اعلاني من شركة هواوي العربية تعتبر سقطة من سقطاتها وقد قامت بحذف التغريدة. علاء فارس بالنسبة لنا وجه غير مقبول وغير مرغوب ولا مرحب به لذلك تفاعل المغردون مع تغريدة هواوي لاعلانية عبر هشتاق #مقاطعه_هواوي وهذا يعتير ردة فعل على اختيار هذه الشخصية pic.twitter.com/zKdIGnIg94 — عيسى الزهراني (@esaa85632) February 21, 2020

ليس مرحب في هذه الشركة في اكبر سوق بالشرق الاوسط عندما اختارت الوجه الاعلامي للارهاب

سيئة الذكر @OlaAlfares

@HuaweiMobileKSA @HuaweiArabia

#مقاطعه_هواوي — بداح الفغم (@ltbdah) February 21, 2020

وسارعت الشركة الصينية إلى حذف التغريدة الإعلانية بعد تلك الانتقادات ودعوات المقاطعة لمنتجاتها، لكنها لم تصدر بيانًا حول موقفها من الفارس في المستقبل، حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

#مقاطعه_هواوي

حذف شركة هواوي إعلانها لمذيعة الجزيرة القطرية يؤكد ان السوق السعودي هو الأكبر والأهم

وهذا احد اهم أركان #رؤية_السعودية_2030 ل #ولي_العهد الاقتصاد وجذب الاستثمار

لذلك هناك من يحاول تخويف المستثمر والسائح من بلدنا بأعلاء صوت التخلف والعنصرية

هي حرب إعلامية

اللهم بلغت — سعاد الشمري (@SouadALshammary) February 21, 2020

فقرة : أحب المؤدبين

شركة هواوي العربية تحذف تغريدتها التي اختارت فيها مذيعة الجزيرة للأخبار السياسية علا فارس كوجه إعلاني، بعد أن أطلق ناشطون وسم #مقاطعة_هواوي pic.twitter.com/3P4pTA3Q4k — نايفكو NAIF (@naifco) February 21, 2020

وقال المحامي السعودي البارز، عبد الرحمن اللاحم:“الحذف لا يكفي، لابد أن تعتذر شركة هواوي، من المملكة العربية السعودية العظمى من الاستعانة بالمرتزقة الذين أساءوا لها ، واستخدام أولئك المرتزقة للترويج لمنتجاتها“.

الحذف لا يكفي ، لابد أن تعتذر @HuaweiArabia من المملكة العربية السعودية العظمى من الاستعانة بالمرتزقة الذين أساؤوا لها ، واستخدام أولئك المرتزقة للترويج لمنتجاتها . #اعتذري_ياهواوي pic.twitter.com/gUCpAHVaOw — عبدالرحمن اللاحم (@allahim) February 21, 2020

ومنذ نهاية العام 2017، تسبب اسم علا الفارس بكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تم فصلها من قناة ”إم بي سي“ السعودية الخاصة لتنتقل إلى العمل في قناة ”بي إن سبورت“ القطرية قبل أن تظهر كمذيعة أخبار في قناة الجزيرة، العام الماضي 2019.

ودخلت الشابة الأردنية التي عملت لسنوات طويلة في الإعلام السعودي، في سجالات مع منتقديها السعوديين منذ انتقالها إلى العمل في الإعلام القطري في خضم خلاف خليجي تقاطع فيه السعودية قطر وتشترط إغلاق قناة ”الجزيرة“، وتغيير الخطاب الإعلامي الذي تتبناه الدوحة كأحد شروط إنهاء المقاطعة.

وأصبحت ”الفارس“ محل انتقادات لاذعة منذ تغريدتها الساخرة الشهيرة في نهاية العام 2017، خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعودية في ذلك الوقت، والتي انتهت بقرار القناة إقالة مذيعتها بشكل نهائي.