غوغل تكشف خللا يتسبب بإرسال فيديوهات عشوائيا

كشفت شركة ”غوغل“ عن حدوث عطل فني تسبب في إرسال مقاطع الفيديو من هواتف المستخدمين إلى الآخرين عشوائيا.

وأبلغت ”غوغل“ مؤخرًا مستخدمي خدمة ”صور غوغل“ (Google photos) بحدوث ”مشكلة فنية“ أدت إلى إرسال مقاطع الفيديو الخاصة ببعضهم ”إلى أرشيف مستخدمين آخرين“.

ووفقا لموقع ”ماشبل“، حدث الخلل التقني في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وتم إصلاحه بعد 4 أيام في 25 نوفمبر، ويبدو أنه أثر فقط على المستخدمين الذين استخدموا تطبيق Google Takeout لتنزيل بياناتهم المخزنة في تطبيق ”صور غوغل“.

وعلى الرغم من تأكيد الشركة أن عدد المستخدمين الذين استخدموا Google Takeout لتنزيل بياناتهم في تلك الفترة قليل نسبيًا؛ إذ كشفت أن العطل أثر على 0.01٪ فقط من مستخدمي التطبيق، إلا أنه بالنظر إلى وجود التطبيق على هواتف مليون مستخدم حول العالم، لا يمكن التقليل من هذه النسبة التي تعادل 10 ملايين مستخدم.

وأكدت ”غوغل“ أن المشكلة قد تم حلها وأنها ”أجرت تحليلًا متعمقًا للمشكلة لمنع حدوثها مرة أخرى“، كما أشارت إلى أنها قد أخطرت المتأثرين بالخلل واعتذرت، واقترحت على جميع المستخدمين ”إجراء تصدير آخر للمحتوى وحذف التصدير السابق“.