غوغل تكشف للمرة الأولى عن عائدات يوتيوب

أعلنت شركة Alphabet Inc الأمريكية، وهي الشركة الأم التي تمتلك غوغل للمرة الأولى عن قيمة أرباح المواد الإعلانية الخاصة باليوتيوب وأوردت ذلك في ملفات هيئة الأوراق المالية والبورصة، إذ بلغ حجم الأرباح 15.15 مليار دولار في السنة المالية لعام 2019، ووصلت قيمة أرباح الربع الأخير فقط من عام 2019 إلى 4.79 مليار دولار.

وحسب ما نشره موقع ”جيزمودو“ المعني بالأخبار التكنولوجية، فإن الشركة الأم في السابق كانت ترفض التصريح بأي معلومات عن الوضع المالي للشركات التابعة لها مثل غوغل ويوتيوب، ولكن وفقا للمعلومات التي أوردها موقع ”ماركيت وتش“، وهو موقع مالي معني ببيانات سوق الأوراق المالية، فإن القواعد التي تم تطبيقها في عام 2017 أجبرت الشركة على الإفصاح عن أرباحها المالية كما تُجبر المستثمرين على فعل الشيء ذاته وإظهار النتائج والأرباح المالية.

وأعلن سابقا كل من ساندر بيشاي، الرئيس التنفيذي لشركة Alphabet Inc وروث بورات المدير المالي، أن ”الهدف من الإعلان عن الأرباح يوفر رؤية ثاقبة لأهدافهم العملية“.

والجدير ذكره أن عائدات الإعلانات الخاصة بمنصة اليوتيوب، قد ارتفعت بشكل كبير عن الرقم الذي حققته في عام 2018، إذ بلغت الأرباح 11.16 مليار دولار وهذه الأرباح لا تتضمن نشاطات اليوتيوب الأخرى مثل: YouTube Premium و Music والتي تضم 20 مليون مشترك.

وأعلنت الشركة أيضا عن قيمة أرباح Google’s Cloud business والتي ارتفعت لـ 8.91 مليار دولار في عام 2019 مقارنة بقيمة 5.84 مليار دولار، التي حققتها الشركة في عام 2018.

وذكر ساندر بيشاي الرئيس التنفيذي للشركة الأم، أن ”الاستثمارات الخاصة بهم تتضمن الذكاء الاصطناعي والحوسبة المحيطة والحوسبة السحابية وبذلك هم يوفرون فرصا قوية وكثيرة للنمو والاستثمار“.