من أبرزها المفاتيح والمحفظة.. ”غوغل أسيستانت“ يتيح لك العثور على مفقوداتك بصوتك (صورة)

يقدم ”غوغل أسيستانت“ Google Assistant، دعما رائعا لتطبيق ”Tile’s Bluetooth tracker“، المصمم لمساعدتك في العثور على الأشياء التي غالبًا ما تكون في غير محلها، مثل المفاتيح والمحفظة وجهاز التحكم عن بُعد وغيرها.

إذ سيسمح الدمج الجديد لمستخدمي ”Google Assistant“ على أي جهاز من أجهزة ”Nest“ بطرح أسئلة مثل ”Hey Google“، أين محفظتي؟، كما يمكنهم توجيه التعليمات إلى ”Google Assistant“ بالرن على الأجهزة، من خلال قول أشياء مثل ”أهلا غوغل، قم بالرن على حقيبة الظهر الخاصة بي“، وفقا لما ذكره موقع ”techcrunch“.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك طلب موقع عنصر ما، فإذا كان ذلك العنصر موجودا في المنزل، فسوف يقوم المساعد بتحديد الموقع المناسب باستخدام إمكانيات Tile’s Bluetooth، وذلك بقول شيء مثل ”شوهدت مفاتيحك آخر مرة في الساعة الـ9 مساء بالقرب من المتحدث الذكي في المطبخ“، وإذا كان العنصر خارج نطاق Bluetooth Tile’s، سيقوم المساعد بدلا من ذلك بتحديد آخر موقع معروف للعنصر، بناء على خدمات تطبيق Tile.

ووفقًا للموقع، فقد عمل Tile على الاستفادة من شبكته الكبيرة من مستخدمي تطبيق Tile كنظام أساسي لاكتشاف الأشياء للمساعدة في حالة فقدان أي عنصر.

وحتى الآن، باعت الشركة أكثر من 22 مليون جهاز من أجهزة Tile في جميع أنحاء العالم، والتي تقوم بتحديد موقع أكثر من 5 ملايين قطعة يوميا في 230 دولة.

وكانت ”غوغل“ أعلنت عن شراكتها مع Tile مرة أخرى في سبتمبر/ أيلول 2019، ولكنها قالت في ذلك الوقت إن ”هذه الميزة ستنطلق في وقت لاحق من ذلك العام“.

وتأتي الشراكة في وقت حرج بالنسبة لأعمال Tile، إذ يقال إن شركة ”أبل“ تستعد لإطلاق منافس لـ Tile، ربما يطلق عليه AirTags، والذي سيدمج بعمق مع نظام التشغيل iOS.

ووفقا لأحدث التوقعات من محلل شركة أبل المعروف، مينج تشي كو، ستقوم ”أبل“ بتقديم هذا المنتج في النصف الأول من عام 2020.

وفي هذا السياق، فإن انتقال Tile إلى الشراكة مع ”غوغل“ لا يتعلق فقط بتوسيع أعمالها، بل يتعلق أيضا بإنقاذها.

وللاستفادة من هذه الميزة الجديدة، ستحتاج إلى إعداد Tile للمزامنة مع تطبيق Google Home.