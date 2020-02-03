ترفيه العملاء.. ”أبل“ تُصلح هواتف زبائنها بالمنزل‎

بدأت شركة أبل تقديم خدمة جديدة تعنى بترفيه عملائها، حيث سيقوم أحد مزودي الخدمة المعتمدين بالحضور إلى منزلك أو مكتبك لإصلاح جهازك.

وبحسب موقع MacRumors المختص بجمع الأخبار والشائعات والتقارير المتعلقة بـ ”أبل وماك“، يمكن الوصول إلى الخدمة من خلال موقع دعم ”أبل“، حيث يتوفر الآن خيار الإصلاح في الموقع، بالإضافة إلى خدمات المتجر والبريد الحالية.

لكن قد تكون الخدمة المتاحة في الموقع محددة، كما جاء في صفحة الدعم الرسمية لعملاق الهواتف في الوقت الحاضر.

ويقول موقع الشركة على شبكة الإنترنت، إنه لا يمكن حجز خدمات التصليح إلا عبر موقع دعم الشركة الذي خُصص لهذا الغرض.

كما أن الباحث عن الخدمة سيجدها عبر خيار Go Tech Services، التي يوفرها أحد مزودي الخدمة المعتمدين من أبل.

وأشار موقع MacRumors، إلى أن خدمة الإصلاح تقتصر فقط على عدد من المواقع في الوقت الحالي، حيث تكون مُتاحة في ست مدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة: سان فرانسيسكو، لوس أنجلوس، نيويورك، شيكاغو، هيوستن، ودالاس.

كما أن عملية الإصلاح ذاتها قد تُغطي فقط أنواعا معينة من الإصلاحات.

وعن الخدمات المُقدمة سيلاحظ متصفح الموقع أن خيار الإصلاح خاص بإصلاح شاشة الآيفون، ولكن لا يبدو أنه متاح لأجهزة أخرى مثل أي ماك، أو لأنواع أخرى من إصلاحات الآيفون مثل استبدال البطارية.

ولن تكون تلك الإصلاحات بشكل مجاني، -كما أشار موقع MacRumors– لكن ستفرض الشركة رسوم زيارة في الموقع بالإضافة إلى تكلفة الإصلاح العادية.