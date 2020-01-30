تغريم ”أبل“ و“برودكوم“ 1.1 مليار دولار لانتهاكهما براءات اختراع

المصدر: ا ف ب

قضت محكمة في لوس أنجلوس بتغريم شركتي ”آبل“ و“برودكوم“، مبلغ 1.1 مليار دولار لصالح معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، بعد إدانتهما بتهمة انتهاك عدة براءات اختراع مسجلة باسم هذه الجامعة حول البث اللاسلكي.

وقررت هيئة المحلفين الحكم على ”أبل“ بدفع 837 مليون دولار لمقدمي الشكوى، وعلى ”برودكوم“ لصنع شبه الموصلات، بدفع 270 مليون دولار.

وكان معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (كالتك) في باسادينا قرب لوس أنجلوس، باشر ملاحقات قضائية عام 2016، معتبرا أن منتجات ”أبل“ مثل أجهزة ”آي باد“ وحواسيب ”ماك“، تحوي مكونات إلكترونية تصنعها ”برودكوم“ تنتهك براءات اختراع مسجلة باسمه.

وقالت الجامعة في بيان ”نحن سعداء أن هيئة المحلفين خلصت إلى أن أبل وبرودكوم انتهكتا براءات اختراع كالتك“، مشيرة إلى أنها ”منظمة لا تبغي الربح مكرسة للتعليم العالي“، وتهدف إلى الدفاع عن حقوق الملكية الفكرية العائدة لها من أجل تنفيذ مهمتها بشكل جيد.

وأكدت ”أبل“ و“برودكوم“ أنهما تنويان استئناف الحكم.