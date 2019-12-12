”أبل“ تطرح أحدث شاشة تلفزيونية وتحتكر قماشة التنظيف

أطلقت شركة ”أبل“ أحدث شاشات التلفزيون الجديدة أمس الأربعاء، وعلى الرغم من مزاياها العديدة، لن يمكنك تنظيف شاشة Pro Display XDR بالطريقة العادية.

يبدأ سعر شاشة Pro Display XDR من 5 آلاف دولار، كما يمكنك الحصول على ترقية غير لامعة تسمى “nano texture” مقابل ألف دولار إضافية، ولكن إذا حصلت على هذه الترقية التي تضمن جودة عرض أعلى وعدم عكس الشاشة للأضواء، فلن يمكنك تنظيف الشاشة بالطريقة التقليدية.

فوفق موقع ”ذا فيرج“، في العادة ننظف الشاشات ببعض الماء وقطعة قماش ناعمة، ولكن إياك واتباع هذه الطريقة مع الشاشة الجديدة، إذا لطخها بعض الغبار، إذ أكدت شركة أبل أنه يجب عليك تنظيف هذا الزجاج ذي البنية النانوية باستخدام ”قطعة قماش تلميع جافة“ خاصة تأتي مع الشاشة فقط.

ولم توضح أبل سبب ضرورة استخدام مالكي Pro Display XDR ذات الترقية النانوية قطعة القماش الخاصة بها بدلًا من طرق التنظيف الأخرى، ولكن الخبراء يرجحون أن ذلك يرجع ذلك لطريقة صنع الشاشة.

فزجاج ”Nano-texture“ من أبل غير عاكس للضوء وذو لون غير لامع، وتقول شركة أبل إن هذا يتم بحفر الزجاج على مستوى النانومتر، للمساعدة في الحفاظ على التباين على الشاشة على الرغم من اللون.

إذ يبدو أن هذا التصميم حساس لدرجة أنه لا يمكن تنظيفه سوى بواسطة قطعة القماش الخاصة.

وإذا فقدت قطعة القماش الخاصة، فلا يمكنك شراءها من متاجر أبل أو أمازون، بل سيتعين عليك الاتصال بخدمة الدعم الفني في أبل لطلب قطعة قماش خاصة جديدة.

وفيما يتعلق بتنظيف قطعة القماش، قدمت أبل إرشادات محددة حول ذلك، فكل ما عليك فعله هو غسلها بيديك بالماء والصابون السائل، قبل شطفها وتركها تجف لمدة 24 ساعة على الأقل.