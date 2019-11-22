لإنقاذ سمعتها.. ”غوغل“ تعلن عن جائزة بمليون دولار لمن يخترق ”أندرويد“

رصدت شركة ”غوغل“ مكافآت مالية ضخمة بقيمة مليون دولار أمريكي، للباحثين الأمنيين الذين يمكنهم إيجاد طريقة للتغلب على عنصر Titan M الآمن، والمستخدم في هاتفها Pixel والذي يعمل بنظام ”أندرويد“.

هذه الخطوة من قبل العملاق التكنولوجي، تأتي بعد أن أصبحت سمعة نظامها التشغيلي الأشهر في العالم ”أندرويد“ في مهب الريح، إثر اكتشاف خبراء أمنيين عددًا من الثغرات الأمنية، مما اضطر الشركة في وقت سابق، لنشر تحذير لزبائنها من مغبة التعرض لهجمات اختراق.

وقالت ”غوغل“ إنها عثرت على دليل بشأن وجود ثغرة أمنية غير مصححة في نظام التشغيل ”أندرويد“ تُستخدم في الهجمات في العالم الحقيقي تحمل اسم ”CVE-2019-2215″، يمكن استخدامها لمساعدة المهاجم في الوصول إلى مستخدم الجهاز.

ورغم أن الثغرة الأمنية قد جرى إصلاحها في الإصدارات الأقدم من ”أندرويد“، إلا أنها عاودت الظهور في الإصدارات الأحدث.

وذكر موقع itnews، أن ”غوغل“ وضعت مكافآت مقابل الأخطاء المختلفة التي تتلقاها، وبدورها تساعد على الاطلاع على توقعات للمتسللين.

وأكد خبراء أن الشركة العملاقة، عبر المبلغ المالي الضخم الذي رصدته، لن تكتفي بفريقها الأمني، ولا الوكالات الأمنية المستأجرة، وتسعى لما يعرف بتوظيف عدد لا محدود عن بُعد لـ“هاكرز“، في إطار برنامج Android Security Rewards، الذي ينشط منذ العام 2015.

وإلى جانب المليون دولار، مكافأة عنصر الأمان Titan M، أعلنت ”غوغل“ أيضًا عن عدد من الفئات الجديدة من عمليات الاستغلال لبرنامج Android Security Rewards وتصل هذه المكافأة إلى نصف مليون دولار، وتشمل الكشف عن عمليات استغلال تتعلق بكشف البيانات وتجاوز قفل الشاشة.