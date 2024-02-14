رقابة الإنسان على الآلة.. تسابق دولي لقوننة الذكاء الصناعي

يؤدي التقدم السريع في الذكاء الصناعي، إلى تعقيد جهود الحكومات للاتفاق على القوانين التي تحكم استخدام التكنولوجيا.

فعندما قدم زعماء الاتحاد الأوروبي مشروع قانون من 125 صفحة لتنظيم الذكاء الصناعي، في أبريل/نيسان 2021، أشادوا به باعتباره نموذجًا عالميًا للتعامل مع التكنولوجيا، ثم جاء"ChatGPT"، برنامج الدردشة الآلي الشبيه بالبشر، الذي انتشر بسرعة كبيرة، خلال العام الماضي، من خلال توليد إجابات خاصة به على المطالبات، وصدم الاتحاد الأوروبي، وصناع السياسات.

وتبادل المشرعون ومساعدوهم المكالمات والرسائل النصية لمعالجة هذه الفجوة، بحيث حذَّر المسؤولون التنفيذيون في مجال التكنولوجيا من أن اللوائح التنظيمية المفرطة في العدوانية يمكن أن تضع أوروبا في وضع اقتصادي غير مؤات.

وهذه أحدث خطوات تنظيم أدوات الذكاء الصناعي التي اتخذتها الهيئات الإدارية الوطنية والدولية:

أستراليا.. قالت الحكومة الأسترالية، في 17 كانون الثاني، إنها ستنشئ هيئة استشارية للتخفيف من مخاطر الذكاء الاصطناعي، وإنها تخطط للعمل مع هيئات الصناعة لتقديم مجموعة من المبادئ التوجيهية، بما في ذلك تشجيع شركات التكنولوجيا على تصنيف المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي، ووضع علامات عليه وترميزه.

بريطانيا.. اتفق كبار مطوري الذكاء الاصطناعي في أول قمة عالمية لسلامة الذكاء الاصطناعي في بريطانيا، على العمل مع الحكومات لاختبار نماذج حدودية جديدة قبل إطلاقها للمساعدة في إدارة مخاطر التكنولوجيا النامية. ووقّعت أكثر من 25 دولة حضرت القمة، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين، فضلاً عن الاتحاد الأوروبي، على "إعلان بلتشلي" للعمل معًا، ووضع نهج مشترك بشأن الرقابة.

وقالت بريطانيا في القمة إنها ستزيد من تمويلها لموارد أبحاث الذكاء الاصطناعي 3 أضعاف ليصل إلى 364 مليون دولار، ويضم جهازي كمبيوتر عملاقين سيدعمان البحث في جعل نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة آمنة.

الصين.. نشرت الصين متطلبات أمنية مقترحة للشركات التي تقدم خدمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك قائمة سوداء بالمصادر التي لا يمكن استخدامها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. وأصدرت أيضًا مجموعة من التدابير المؤقتة التي تطلب من مقدمي الخدمات تقديم تقييمات أمنية، والحصول على تصريح قبل إطلاق منتجات الذكاء الاصطناعي في السوق الشامل.