ماسك يطلق خدمة "ستارلينك" للإنترنت من إندونيسيا

وصل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الأحد، إلى جزيرة بالي الإندونيسية، استعدادا للإطلاق المزمع لخدمة الإنترنت ستارلينك التابعة لشركة "سبيس إكس".

وأفادت وكالة رويترز، أن الحكومة الإندونيسية تأمل أن توسع انتشار الإنترنت والخدمات الصحية إلى المناطق النائية من البلاد.

وكان وزير الاستثمار لوهوت بينسار باندجايتان في استقبال ماسك لدى وصوله على متن طائرة خاصة إلى مطار بالي، صباح اليوم.

ونقلت رويترز عن باندجايتان، قوله إنهما سيناقشان العديد من أوجه التعاون المهمة، بما في ذلك إطلاق خدمة ستارلينك وفقا لمنشور على صفحته على إنستغرام.