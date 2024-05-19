ماسك يطلق خدمة "ستارلينك" للإنترنت من إندونيسيا
وصل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الأحد، إلى جزيرة بالي الإندونيسية، استعدادا للإطلاق المزمع لخدمة الإنترنت ستارلينك التابعة لشركة "سبيس إكس".
وأفادت وكالة رويترز، أن الحكومة الإندونيسية تأمل أن توسع انتشار الإنترنت والخدمات الصحية إلى المناطق النائية من البلاد.
وكان وزير الاستثمار لوهوت بينسار باندجايتان في استقبال ماسك لدى وصوله على متن طائرة خاصة إلى مطار بالي، صباح اليوم.
ونقلت رويترز عن باندجايتان، قوله إنهما سيناقشان العديد من أوجه التعاون المهمة، بما في ذلك إطلاق خدمة ستارلينك وفقا لمنشور على صفحته على إنستغرام.
وأضاف أن الاستفادة المتساوية من خدمات الإنترنت عبر إندونيسيا، أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.
وأشار إلى أن بلاده تضم أكثر من 270 مليون شخص يعيشون في 3 مناطق زمنية، موضحا أن المشروع سيمكن سكان المناطق النائية من الاستمتاع بسرعة الإنترنت نفسها التي يحظى بها سكان المناطق الحضرية.
وقال ماسك، رئيس شركتي سبيس إكس وتسلا، إنه سيطلق خدمة ستارلينك مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في مركز صحي مجتمعي في دينباسار عاصمة بالي، بعد ظهر اليوم الأحد.
وستصبح إندونيسيا ثالث دولة في جنوب شرق آسيا تستمتع بخدمات ستارلينك.