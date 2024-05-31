وسط تصاعد المخاوف.. الهجمات الرقمية التخريبية تتضاعف في 2024
تضاعفت الهجمات الرقمية التخريبية في دول العالم كافة، والتي يرتبط الكثير منها بأسباب سياسية في ظل توترات عدة في مختلف الدول.
وأعرب رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني يوهان ليباسار، عن قلقه من ارتفاع عدد الهجمات التخريبية ذات الدوافع الجيوسياسية بشكل مطرد منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في الـ24 من شهر شباط/فبراير 2022.
وتضاعف عدد هجمات القرصنة ضد البنية التحتية الأوروبية من الربع الرابع من عام 2023 إلى الربع الأول من عام 2024.
وقادت الوكالة الأوروبية للأمن السيبراني التدريبات والمشاورات المكثفة لتعزيز مرونة الوكالات ذات الصلة بالانتخابات في الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر السبعة الماضية.
وفي تقريرها السنوي لعام 2023، لاحظت الوكالة زيادة كبيرة في هجمات برامج الفدية والحوادث التي تستهدف المؤسسات العامة والأفراد.
استهداف الناخبين
ويحذر الخبراء من أن أدوات الذكاء الاصطناعي تُستخدم أيضًا لاستهداف الناخبين وعلى نطاق واسع بمعلومات مضللة أو كاذبة، بما في ذلك مقاطع الفيديو والصوت الواقعية للغاية المعروفة باسم التزييف العميق.
وأكدت وكالات الأمن السيبراني في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، أن المعلومات المضللة والتلاعب بالمعلومات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تشكل تهديدًا كبيرًا.
وبشأن المخاوف، قال مدير المخابرات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز، إن التقدم التكنولوجي سيجعل المزيد من الدول والمجموعات قادرة على إطلاق حملات تضليل فعالة، وهو ما يُحتم على المستخدمين فهم الأمن الرقمي بشكل أفضل، للحد من انتشار الشائعات، وليتمكنوا من التمييز بين الفيديوهات المزيفة التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.