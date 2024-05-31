وسط تصاعد المخاوف.. الهجمات الرقمية التخريبية تتضاعف في 2024

وتضاعف عدد هجمات القرصنة ضد البنية التحتية الأوروبية من الربع الرابع من عام 2023 إلى الربع الأول من عام 2024.

وقادت الوكالة الأوروبية للأمن السيبراني التدريبات والمشاورات المكثفة لتعزيز مرونة الوكالات ذات الصلة بالانتخابات في الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر السبعة الماضية.

وفي تقريرها السنوي لعام 2023، لاحظت الوكالة زيادة كبيرة في هجمات برامج الفدية والحوادث التي تستهدف المؤسسات العامة والأفراد.

استهداف الناخبين

ويحذر الخبراء من أن أدوات الذكاء الاصطناعي تُستخدم أيضًا لاستهداف الناخبين وعلى نطاق واسع بمعلومات مضللة أو كاذبة، بما في ذلك مقاطع الفيديو والصوت الواقعية للغاية المعروفة باسم التزييف العميق.

وأكدت وكالات الأمن السيبراني في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، أن المعلومات المضللة والتلاعب بالمعلومات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تشكل تهديدًا كبيرًا.