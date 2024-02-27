قد تتلف هاتفك.. لا تستخدم حماية الشاشة السائلة بعد الآن‎

على الرغم من أن الهواتف الذكية الحديثة مجهزة بزجاج مقاوم للخدش، إلا أنها لا تزال غير قادرة على تحمل الخدوش الناجمة عن المواد الصلبة مثل الرمل أو المفاتيح أو العملات المعدنية. ولمنع ذلك، يستخدم العديد من الأشخاص لاصقات الشاشة لإضافة طبقة إضافية من الحماية.

ومن بين الأنواع المختلفة من حماية الشاشة المتوفرة في السوق، هناك ما يعرف باللاصقة السائلة بالأشعة فوق البنفسجية التي تعتبر خياراً جيداً للهواتف المنحنية؛ لأنها توفر رابطة قوية بين شاشة الهاتف ولاصقة الحماية البلاستيكية؛ لذلك اكتسبت هذه اللاصقات السائلة شعبية كبيرة مؤخرًا. ومع ذلك، فإن استخدام أدوات الحماية هذه يمكن أن يؤدي إلى مخاطر إضافية قد تتسبب في خلل في بعض ميزات الهاتف الذكي.

جل الحماية السائل