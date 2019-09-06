لأول مرة.. ”أبل“ تطلق موقعًا لعرض الموسيقى على الويب

أطلقت شركة أبل أول موقع لبث الموسيقى على الويب، حتى يتمكن المستخدمون من الاستماع للإغاني عبر تطبيق ”أبل ميوزك“ Apple Music أو النسخة الجديدة التي تعمل على المتصفح.

وأصدرت ”أبل“ اليوم، نسخة الويب التجريبية من تطبيق الموسيقى ”أبل ميوزك“، مما يسمح للمستخدمين بالاستماع للموسيقى والأغاني دون تنزيل أي تطبيقات.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، لن يتمكن سوى المشتركين من الوصول الكامل إلى الأغاني والميزات الكاملة للموقع، بينما سيتمكن المستخدمون الذين لا يقومون بتسجيل الدخول من الاستماع إلى العينات فقط.

وحتى الآن يعرض الموقع المسمى beta.music.apple.com نفس المزايا التي يعرضها تطبيق ”أبل ميوزك“، مثل صفحات For You و Browse و Radio، ولكن من المرجح أن يتطور الموقع مع الوقت ليشمل التعليقات ومزايا أخرى.

وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من إعلان شركة ”أبل“ خلال مؤتمرها السنوي للمطورين أنها ستتخلص من تطبيق iTunes مع إطلاق نظام تشغيل ”ماك أو إس كاتالينا“ المقبل.

وعند إصدار التحديث الجديد هذا الخريف، ستنقل ”أبل“ مكتبة الموسيقى إلى تطبيق ”أبل ميوزك“ الجديد في نظام ماك، مما يضمن وصول المستخدمين إلى قوائم التشغيل والتنزيلات الخاصة بهم.

ووعدت الشركة أيضًا بأن تطبيق ”أبل ميوزك“ الجديد سيتضمن جميع الميزات المتاحة في تطبيق iTunes، ولكن بسرعة فائقة.