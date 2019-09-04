تعرف على 3 براءات تقنية جديدة تسجلها أبل لساعتها الذكية (صور)

سجلت شركة ”أبل“ براءات اختراع لثلاث تقنيات جديدة تتعلق بساعتها الذكية أبل ووتش، وهي خاصة بالتعرف على هوية الشخص بوساطة بصمة جلده وكذلك الغلق التلقائي لسوار الساعة، والأخيرة متعلقة بالعلامات التنبيهية المضيئة على الساعة دون إضاءة الشاشة.

وتأتي براءة الاختراع الأولى لتتمثل في مستشعر دقيق أسفل هيكل الساعة، أو من الجهة الداخلية لسوار الساعة بحيث يلامس سطح جلد المستخدم في منطقة الرسغ من يده، فيمكنه الحصول على صورة حرارية للجلد وتعاريجه الدقيقة، وكذلك توزيع الشعر ومسامه في اليد، بحيث من تحليل كافة تلك البيانات الدقيقة يمكن التعرف على هوية المستخدم بشكل غير قابل للشك.

في براءة الاختراع الثانية إن أبل عملت على تطوير تقنية جديدة متعلقة بجعل سوار ساعتها الذكية قادر على ضبط نفسه بشكل تلقائي، وذلك في حالة كان المستخدم سيتعرض للسقوط على الأرض، بحيث لا تخرج الساعة من يده خلال سقوطه، وكذلك يمكن الاستفادة من تلك التقنية في سيناريو آخر متعلق بإمكانية الربط التلقائي للساعة بمجرد وضعها على معصم المستخدم.

بينما تتمثل براءة الاختراع الثالثة في طريقة جديدة لإطلاق تنبيهات ضوئية Light Notifications دون الحاجة إلى إضاءة الشاشة بالكامل، وذلك قد يكون من خلال تزويد سوار الساعة ببعض الإضاءات وكذلك تزويد هيكل الساعة نفسه ببعض الإضاءات ولكن بعيدًا عن الشاشة.