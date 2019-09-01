”نايك“ تبتكر حذاءً يمكن التحكم به عن طريق ”آيفون“

كشفت شركة ”نايك“ عن نمط أحذية جديد تحت اسم ”مارتي مكفلاي“ يمكن التحكم به إلكترونيًّا عن طريق برنامج ”سيري“ على أجهزة آيفون.

وقالت صحيفة ”ديلي نيوز ميديا“، إن مالكي هذه الأحذية الجديدة يمكنهم ربط وفك حذائهم باستخدام أصواتهم حيث يقولون مثلًا ”سيري، اربط حذائي“، وعن طريق نظام fit adapt باستخدام المحرك الموجود في منتصف الحذاء يقوم بربطه أو فكه على الفور.

ويمكن للمستخدمين الاستفادة من هذه الخدمة الجديدة التي تقدمها ”نايك“ عن طريق ساعات آيفون وتطبيق شركة ”نايك“.

وتعاقدت شركة نايك مع تطبيق ”سيري“ وتم دمج تقنيات تكنولوجية حديثة جدًّا لابتكار ذلك الحذاء بطريقة متعددة الأغراض تتناسب مع جميع عملائها.

جدير بالذكر أن تطبيق ”سيري“ يسمح أيضًا للمستخدمين بتخصيص لون مصابيح الليد الموجودة في الجزء السفلي من الحذاء وإمكانية اختيار أوضاع أو إضاءة محددة بشكل مسبق.

وفي البداية تم تصميم هذه الأحذية للاعبي كرة السلة، لكنه متاح حاليًّا لكل الفئات من العملاء وستقوم ”نايك“ بتوفير مدربين على هذه الأحذية في متاجرها ولدى بعض تجار التجزئة ابتداءً من الـ 13 من سبتمبر، ولم يتم تحديد الأسعار لكن التكهنات المبدئية أن سعر الحذاء سيبلغ 350 دولارًا.

أما اسم الحذاء فيرجع إلى فيلم ”Back to the Future Day“، الذي قام ببطولته مايكل جي فوكس وظهر بدور ”مارتي“ وهو الذي قدم فكرة الحذاء للمرة الأولى في عام 2015 فتم تسمية الحذاء باسم شخصيته في الفيلم وأهدته شركة ”نايك“ زوجًا من هذه الأحذية مجانًا.