تسريب مواصفات هواتف آيفون 11 قبل إطلاقها (صورة)

كشف تسريب جديد نشره موقع MyDrivers عن مواصفات هواتف ”أبل“ الجديدة آيفون 11، والتي من المنتظر الكشف عنها رسميًا في الأسبوع الثاني من سبتمبر المقبل، حيث جاءت التسريبات بصحبة صورة توضح بعض سمات التصميم الخاصة بالهواتف الجديدة، والتي تعكس تحديثًا ملحوظًا في تصميم الكاميرا الخلفية للهواتف الجديدة.

ووفقًا للتسريبات، فإن آيفون 11 سيأتي بشاشة 6.1 بوصة من نوع LCD، وذلك ليحل محل هاتف آيفون اكس آر، إلى جانب دقة وضوح 1792*828 بيكسل، مع تصميم زجاجي لظهر الهاتف وذاكرة عشوائية 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية 64 أو 256 أو 512 غيغابايت، وبطارية 3110 مللي امبير، إلى جانب كاميرا خلفية بتصميم مربع تحمل عدستين كلاهما بدقة وضوح 12 ميغابكسل.

أما آيفون 11 برو، فسيأتي بشاشة 5.8 بوصة من نوع OLED، وذلك ليحل محل هاتف آيفون اكس اس، إلى جانب دقة وضوح 2436*1125 بيكسل، بتصميم زجاجي وذاكرة عشوائية 6 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128 أو 256 أو 512 غيغابايت، وبطارية 3190 مللي امبير، إلى جانب كاميرا خلفية بتصميم مربع تحمل ثلاث عدسات بدقة وضوح 12 ميغابكسل.

بينما سيأتي الهاتف الثالث آيفون 11 برو ماكس بشاشة 6.5 بوصة من نوع OLED، وذلك ليحل محل هاتف آيفون اكس اس ماكس، إلى جانب دقة وضوح 2688*1242 بيكسل، وذاكرة عشوائية 6 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128 أو 256 أو 512 غيغابايت، وبطارية 3500 مللي امبير، إلى جانب كاميرا خلفية بتصميم مربع تحمل ثلاث عدسات بدقة وضوح 12 ميغابكسل.

وستشترك الإصدارات الثلاث في مزايا الشحن العكسي Reverse Charging، والذي يسمح بشحن أجهزة ”أبل“ الأخرى لاسلكيًا بوضعها على ظهر الهواتف، وكذلك بصمة الوجه FaceID، وكذلك الكاميرا السيلفي ستكون بدقة 12 ميغابكسل، وستدعم جميعها كذلك الجيل الجديد من الواي فاي Wifi 6، وستعمل بمعالج أبل الأحدث A13، بينما سيفتقد هاتف آيفون 11 ميزة دعم تشغيل قلم أبل الذكي Apple Pencil، وسيحتفظ بها كل من الهاتفين الآخرين آيفون 11 برو و11 برو ماكس.

تبدأ أسعار الهواتف الثلاثة من 749 دولارًا للآيفون 11 و999 دولارًا للآيفون 11 برو و1099 للآيفون 11 برو ماكس، والتي سيتم إطلاقها رسميًا في حفل تقيمه أبل في العاشر من أيلول/ سبتمبر المقبل من العام الجاري.