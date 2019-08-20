الإعلان عن تفاصيل خطط أول هبوط أمريكي على سطح القمر منذ مهمة أبولو‎

قالت شركتان إنه من المتوقع أن تكون أول مركبة فضائية أمريكية تهبط على سطح القمر منذ قرابة 50 عامًا مسبارًا آليًا تصنعه شركة أستروبوتيك تكنولوجي، وسيتم إطلاقها في غضون عامين عبر صاروخ فولكان الذي تنتجه شركة يونايتد لونش ألايانس.

وكانت أستروبوتيك واحدة من بين 9 شركات اختيرت في نوفمبر/ تشرين الثاني للتنافس على عقد قيمته 2.6 مليار دولار لتطوير مركبات فضاء صغيرة وتكنولوجيا أخرى من أجل 20 مهمة لاستكشاف سطح القمر خلال السنوات العشر المقبلة.

واختارت الشركة، التي تتخذ من مدينة بيتسبرج مقرًا لها، الصاروخ فولكان الذي يعكف على تطويره مشروع مشترك لبوينج ولوكهيد مارتن لإطلاق المسبار بيرجرين من قاعدة كيب كنافيرال في فلوريدا في صيف العام 2021.

وقالت أستروبوتيك إن بيرجرين ستكون أول مركبة فضائية أمريكية تهبط على القمر منذ أن وطأت أقدام رواد فضاء أبولو أرض القمر العام 1972.

وستنقل المهمة تكنولوجيا وتجارب إلى القمر بموجب برنامج لإدارة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا) سيمهد الطريق أمام رحلات لرواد الفضاء بحلول عام 2024 في إطار جدول طموح وضعته إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وقال توري برونو الرئيس التنفيذي ليونايتد لونش ألايانس:“أولى رحلاتنا باستخدام فولكان هي أيضًا أول خطوة كبيرة على طريق العودة إلى القمر“.

وقالت أستروبوتيك في مايو/ أيار إن وكالة ناسا منحتها 79.5 مليون دولار من أجل المهمة الأولى التي ستنقل ما يصل إلى 28 حمولة من 8 دول من بينها الولايات المتحدة والمكسيك.

وقال جون ثورنتون الرئيس التنفيذي لأستروبوتيك قبل الإعلان عن هذه التفاصيل يوم الاثنين:“كل ما سيفعله البشر على سطح القمر سيكون مدعومًا بأجهزة آلية على السطح“.