شاهد.. صورة مذهلة لمهمة هبوط أبولو 11 على القمر

ابتكرت شركة برمجيات صورة فسيفسائية مذهلة لمهمة هبوط أبولو 11 على سطح القمر، احتفالًا بمرور 50 عامًا عليها.

صممت شركة ”ديفيلوبرز شوتهيل“ الفسيفساء من 8 آلاف صورة من جميع مهام أبولو الفضائية، واستخدمت بعض الصور أكثر من مرة حتى وصل إجمالي الصور إلى 50 ألف صورة مدمجة، لتشكل بذلك أكبر صورة في العالم للبعثة.

تحتوي الصورة العملاقة على تريليون بكسل، ما قد يجعلها أكبر صورة على الإطلاق، وهو الأمر الذي ستحدده موسوعة غينيس قريبًا، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وأوضح مهندسو الشركة أنه إذا طُبعت الصورة العملاقة على ورق A4 باستخدام طابعة تقليدية، فستحتاج مليوني ورقة، وسيبلغ وزن الصورة الإجمالي أكثر من 13 طنًا، وستكلف العملية برمتها حوالي 25 ألف دولار، وعامين من العمل، كما أنه إذا عُرضت الصورة بحجمها الكامل كصورة مطبوعة ستغطي مساحة 31 فدانًا.

وقال ”رود بلامر“، المدير التنفيذي للشركة: ”كنا نحاول تكريم الذين شاركوا في برنامج أبولو، وأردنا أن ننتج شيئًا يناسب حجم الجهد الهائل المبذول في البعثات“.

وقال جوناثون جونز، خبير التصوير الفوتوغرافي عن الصورة الأصلية: ”قبل 50 عامًا في مثل هذا الأسبوع، أنشأ طيار بحري سابق واحدة من روائع فن القرن العشرين، ونحن نحاول استيعابها حتى الآن“.

وأضاف: ”أبرز ما يميز الصورة هو ظهور تلاقي سطح القمر الساطع والأفق الأزرق والفضاء الأسود على خوذة ألدرين“.