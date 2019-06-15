”ناسا“ تكشف تكلفة إرسال البشر إلى القمر في 2024

كشف تقرير التكلفة الفلكية المتوقعة لمشروع وكالة الفضاء الأمريكية ”ناسا“ الطموح لإعادة رواد الفضاء إلى القمر.

وقال جيم بريدنشتاين مدير الوكالة، إن الأخيرة ستحتاج إلى جمع ما بين 20 إلى 30 مليار دولار على مدار السنوات الـ5 القادمة؛ من أجل بلوغ هدف إرسال رواد الفضاء للقمر في عام 2024، وفقًا لتقرير شبكة ”سي إن إن“.

وسيشكل المبلغ المتوقع زيادة تتراوح بين 4 و8 مليارات دولار عن ميزانية وكالة ”ناسا“ الحالية التي تبلغ 20 مليار دولار، بحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وتُعد تعليقات ”بريدنشتاين“ التصريح الأول الذي تقدمه ”ناسا“ عن تكلفة المهمة، التي سميت ”أرتيمس“، منذُ تحديد خطوطها العريضة قبل عامين، وعلى الرغم من ذلك لا تزال مسألة حصول ناسا على التمويل، سؤالًا مفتوحًا.

وطلبت وكالة ”ناسا“ 1.6 مليار دولار إضافية على ميزانيتها، الأمر الذي تحوّل إلى قضية سياسية كبرى في الولايات المتحدة، بعد أن اقترحت إدارة الرئيس دونالد ترامب تحويل الأموال من صندوق احتياطي لدعم التعليم الفيدرالي.

ومن الضروري أن تحصل ميزانية المشروع على موافقة الكونغرس الأمريكي، الأمر الذي قد يكون معقدًا؛ بسبب عدم دعم الديمقراطيين لمشروع ”أرتيمس“ من الأساس.