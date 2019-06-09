ناسا: الأمطار تسقط على سطح القمر (فيديو)

كشف علماء وكالة ”ناسا“ أن الماء يسقط على سطح القمر أثناء تساقط النيازك، والنيزك هو قطعة من الصخر أو أي مادة أخرى من الفضاء تنتج ضوءًا ساطعًا خلال حركتها عبر الغلاف الجوي.

ولتوضيح ذلك نشر معهد الفضاء ”ناسا غودارد“، الذي تديره ناسا، مقطع فيديو مدته أربع دقائق بعنوان ”سقوط مياه من القمر“، وفقاً لموقع ”dnaindia“.

وتمثل مركبة ”شاندرايان 1“ الهندية أول بعثة قمرية تطلقها وكالة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) في عام 2008، وكانت أول مركبة فضائية تكتشف الماء على القمر في عام 2018.

وقالت وكالة ”ISRO“ في بيان أن البيانات أظهرت أدلة على وجود مياه مجمدة ”في المحيط الخارجي للقمر وعلى سطح القمر، وأيضًا تحت سطح القمر (على عمق عشرات الأمتار)“.

وجاء في مقطع الفيديو: ”تم أول اكتشاف مؤكد للمياه في عام 2008 من قبل البعثة الهندية شاندرايان 1 التي اكتشفت جزيئات هيدروكسيل منتشرة عبر سطح القمر“.

وقال باحث بوكالة ناسا: ”تيارات النيازك التي تضرب وتغمر الغلاف الجوي الرقيق للقمر كان معها بخار ماء“.

وتقول ناسا: ”هناك أدلة تدل على أن القمر يحتوي على الماء والهيدروكسيل، ولكن النقاشات مستمرة حول مصادر هذا الماء، وعما إذا كان منتشراً على نطاق واسع وحجم الكمية الموجودة“.

وفي 25 سبتمبر 2009 اكتشفت وكالة ”ISRO“ الماء على سطح القمر، ولكن لم يتم الإعلان عنه إلى أن أكدت ناسا ذلك.