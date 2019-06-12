أوبر تعتزم الكشف عن الجيل القادم لسيارة فولفو ذاتية القيادة‎

تعتزم أوبر تكنولوجيز، اليوم الأربعاء، الكشف عن أحدث سياراتها من طراز فولفو ذاتية القيادة في واشنطن في الوقت الذي تعمل فيه لتشغيل مركبات تعمل دون سائق تحت شروط محددة.

وقالت أوبر إن السيارة الجديدة إكس.سي90 ستتولى فولفو كارز تجميعها وستكون مزودة ببعض تجهيزات السيطرة البشرية مثل عجلات القيادة ودواسات الفرامل، لكن مع أنظمة توجيه ومكابح مصممة للتحكم الحاسوبي بدلًا من البشري.

وفي السابق، اشترت أوبر 250 سيارة كبيرة من طراز فولفو إكس.سي90 وعدلتها للاستخدام ذاتي القيادة.

وقال إريك ميهوفر رئيس أدفانسد تكنولوجيز جروب التابعة لأوبر إن السيارات الجديدة، التي تخضع للتطوير منذ عدة سنوات، أكثر أمانًا وجديرة بالثقة على نحو أكبر وستحل ”سريعًا“ محل السيارات الأقدم من أسطول أوبر.

وقال ميهوفر، في مقابلة خلال مؤتمر لأوبر في واشنطن أمس الثلاثاء: ”نقترب من الإنتاج“.

والسيارة الجديدة مزودة بعدة أنظمة طوارئ سواء لوظائف التوجيه أو المكابح وكذلك بطارية كهربائية للطوارئ وأنظمة جديدة للأمن الإلكتروني.

وقال ميهوفر، إن أوبر غير مستعدة لتشغيل سيارات دون سيطرة بشرية.

وقال: ”مازلنا في وضع هجين حقيقي.. علينا أن نحقق ذلك ولن نضع آلاف السيارات في مدينة بين عشية وضحاها، سيكون تنفيذًا أبطأ“.

وقال هاكان سامويلسون الرئيس التنفيذي لفولفو كارز في بيان، إنه ”بحلول منتصف العقد المقبل نتوقع أن يكون ثُلث جميع السيارات التي نبيعها ذاتية القيادة بالكامل“.