”إنستغرام“ يتيح الشراء مباشرة من داخل تطبيقه في الإمارات والسعودية ولبنان

أطلقت شبكة ”إنستغرام“ الاجتماعية ميزة التسوق عبر منشورات صفحات قطاعات الأعمال وبائعي المنتجات ومقدمي الخدمات في بعض الدول العربية، من خلال استخدام علامات التبويب ”Labels“ على المنتجات في الصور نفسها، بحيث يسهل على المستخدمين الحصول على تلك المنتجات بعد المعرفة أكثر حول تفاصيل مواصفاتها.

وأشارت منصة المحتوى المصور إلى أن الدول التي ستصلها الميزة هي الإمارات والسعودية ولبنان، لتكون أحدث الدول التي تستقبل تلك الميزة المتوفرة حول العالم منذ 2017.

وكان ”إنستغرام“ قد أطلق الشهر الماضي، ميزة الدفع الفوري المباشر داخل التطبيق دون الحاجة إلى مغادرته لإتمام عملية الدفع، وبالتالي يوفر ذلك للمستخدم مستوى أعلى من الأمان والعملية.

أما عن الميزة التي سيحصل عليها مستخدمو ”إنستغرام“ في الدول العربية المذكورة، فإن قطاعات الأعمال ستكون بحاجة إلى ترتيب منتجاتها في صورة كتالوجات مبوبة، بحيث يسهل الإشارة إليها داخل الصور المختلفة، وبالضغط عليها سيتم نقل المستخدم إلى صفحة المنتج على موقع الشركة الإلكتروني ليعرف أكثر عن مزايا ومواصفات المنتج قبل شرائه.